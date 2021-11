Raiffeisenareal in Holzheim: Die Abrissbirne kommt

Die Planungen für das „Haus der Gemeinde“ in Holzheim schreiten voran. Im Vergleich zum Entwurf vor zwei Jahren wurde deutlich abgespeckt – das findet Anklang.

Nach der vergangenen Gemeinderatsitzung war Holzheims Bürgermeister Josef Schmidberger positiv gestimmt. „Wir hatten mit 25 bis 30 Personen wieder viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das Stimmungsbild zu unserer aktuellen Planung für das Haus der Gemeinde und das Jugendheim war überwiegend positiv“, sagt er. Mit dem einstimmigen Beschluss des Gremiums, auf den Planungen von Architektin Bettina Kandler aufzubauen, steht nun auch der Abriss der beiden Gebäude auf dem Raiffeisenareal fest.

Lagerhalle in Holzheim wird abgerissen

Damit ist auch klar, dass die zuletzt viel diskutierte hintere Lagerhalle der Abrissbirne zum Opfer fallen wird. Angebote für dieses Vorhaben soll nun der Bürgermeister prüfen. „Abschließend wurde noch einmal der Beschluss gefasst, dass ich beauftragt bin, Angebote für einen Abriss des gesamten Areals einzuholen“, sagt Schmidberger auf Nachfrage unserer Redaktion.

Zuvor sei auch festgelegt worden, dass die Architektin noch weitere Varianten prüfen solle, wie Lagerflächen abgesetzt vom Gebäude integriert werden können. Schmidberger erklärt: „Lagerräumlichkeiten, wie etwa Garagen, sollen für Vereine auf dem Gelände zur Verfügung stehen.“

Das Haus der ehemaligen Raiffeisenbank wird abgerissen. Dort soll ein "Haus für Bürger" entstehen. Foto: Manfred Arloth

Diese Möglichkeiten sollen am westlichen Rand zum Sportplatz hin untersucht werden. Dazu sei geplant, die bereits bestehende Stützmauer miteinzubinden, erklärt der Bürgermeister. „Das soll landschaftlich sauber eingepasst werden. Zudem ist dort hinten eine Grünfläche mit einer Art kleinem Biergarten beziehungsweise einer Außengastronomie angedacht.“

Außerdem wird in die Überlegungen miteinbezogen, eine Biomasseheizung zu installieren, die das Haus der Gemeinde und eventuell das unmittelbar anliegende Schulgebäude versorgen soll. „Wir haben Frau Kandler gebeten, uns ein paar Möglichkeíten aufzuzeigen, wo man am westlichen Bereich diesen Bedarf an Lagerflächen und ein Gebäude für eventuelle Biomasse beziehungsweise eine Hackschnitzelheizung unterbringen kann.“

Kein Vereinsheim, sondern Versammlungsgebäude für Veranstaltungen

Die aktuell vorliegende Planung sei „zielgerichtet und bedarfsorientiert“, resümiert der Holzheimer Bürgermeister. Dieses Gefühl zieht er auch aus den Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher der vergangenen Sitzung: „Teilweise kam Beifall. Die Bürger wollen auch diese Lösung. Wir haben im Vergleich zu dem Entwurf von vor zwei Jahren auch richtig abgespeckt.“ Es sei kein Vereinsheim, sondern ein Versammlungsgebäude für Veranstaltungen von Gemeinde und Vereinen, sagt Schmidberger.