Verbrennungen durch Heißkleber: 33-Jähriger aus Stadel wird in Klinik geflogen

Ein 33-Jähriger aus dem Holzheimer Ortsteil Stadel hat sich bei Schreinerarbeiten verletzt. Als er mit Heißkleber in Kontakt kam, verbrannte er sich stark.

Ein 33-jähriger Mann aus Stadel hat sich gestern gegen 11.30 Uhr bei Schreinerarbeiten Verbrennungen durch Heißkleber zugezogen. Das teilte die Polizei Rain am Samstag mit. Während der Reinigung eines Kantenleimautomaten geriet der Mann mit seinem rechten Ellbogen in den mit heißem Kleber vollgelaufenen Auffangbehälter.

Verletzungen am Ellenbogen und Händen

Mit Verbrennungen am Ellenbogen sowie an den Händen wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik München-Bogenhausen gebracht. (dz)

