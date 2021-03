06:00 Uhr

Holzheimer Trio veröffentlicht Rap-Song

Plus Ein Trio aus Holzheim hat ein gemeinsames musikalisches Projekt gestartet. Worum es dabei geht und warum der Frontsänger kein Unbekannter ist.

Von Fabian Kapfer

Es war ein Gedanke, der schon längere Zeit in Dominik Oßwald gearbeitet hat. Der Frontsänger der Holzheimer Rockband Lärmliebe, der im Jahr 2019 mit seiner Gruppe durch spektakuläre Auftritte beim Rainer-Winkel Festival oder beim Tollwood in München aufgefallen ist, wollte etwas anderes ausprobieren. Parallel zu seiner Tätigkeit bei der Band hat der 28-Jährige im vergangenen Jahr ein Soloprojekt gestartet, das musikalisch in die Richtung Hip-Hop/Rap einzuordnen ist. Dabei hat er unter dem Künstlernamen „Eaßwood“ schon eigene Stücke veröffentlicht, die andere Facetten zeigen, als der zuvor gekannte, rockige Klang. Eine Neuerscheinung aus dem Februar diesen Jahres sticht jedoch besonders heraus.

So entstand der neue Song des Holzheimers Dominik Oßwald

Mit „Für immer auf Repeat“ hat der Holzheimer zusammen mit Judith Aldinger und Andreas Neubauer einen Song herausgebracht, bei dem eine Einordnung in eine musikalische Schublade schwerfällt. Elemente von Rap, aber auch klassische Passagen finden sich in der gut vier Minuten langen Produktion der drei Künstler wieder. Besonders tiefgründig sei der Song inhaltlich nicht, erklärt Oßwald, als er über dessen Entstehung zu erzählen beginnt: „Als ich auf Judith und Andi zugegangen bin, hatte ich die Beats und die Strophen schon fertig. Der Text ist locker und soll dem Hörer die Möglichkeit geben, das Lied einfach nebenbei zu hören.“

Die Geschichte des Songs begann mit einem Besuch von Oßwald bei Neubauer, der als „Mr. Camshot“ hauptberuflich im musikalischen Bereich tätig ist. Der 38-Jährige erzählt: „Ich habe vor eineinhalb Jahren alles auf die Musik gesetzt und arbeite nun mit mehreren Künstlern zusammen. Dominik und ich haben uns bei einem Bandwettbewerb kennengelernt und kamen auf die Idee, etwas gemeinsam aufzunehmen.“ Einige Stücke seien so im vergangenen Jahr bereits entstanden. Den Song „Für immer auf Repeat“ findet der Augsburger aber besonders: „Es ist ein spezieller Beat, bei dem etwas Platten-knistern dabei ist. Es versetzt den Hörer in eine alte Zeit zurück. Dazu kommt, dass Judith für eine spezielle Klangfarbe gesorgt hat. Die Nummer hat dadurch einen hohen Wiedererkennungswert bekommen.“

Judith Adldinger ist mit 22 Jahren die Jüngste des Trios

Die 22-Jährige ist die Jüngste des Trios. Adldinger hat bereits in der Musical Company des Donauwörther Gymnasiums drei Jahre lang Bühnenerfahrung gesammelt. Auch nach dem Abitur ist sie der Musik treu geblieben. Derzeit studiert die Musikerin Gesangspädagogik und Realschullehramt mit der Fächerkombination Musik und Mathematik. Adldinger betont: „Ich bin eher im klassischen Bereich tätig und habe vor allem bei kirchlichen Anlässen Erfahrung gesammelt. Das Musical hat mich im Vorhaben bestärkt, auch nach dem Abitur den Fokus auf die Musik zu legen.“

Bei dem gemeinsamen Projekt sei es interessant gewesen, „etwas anderes auszuprobieren“, resümiert die ebenfalls aus Holzheim stammende Sängerin, die Oßwald schon seit längerer Zeit kennt. Bei der Frage, ob sie beim Song mitwirken wolle, habe sie deshalb nicht lange gezögert. Es sei zwar anfangs eine Herausforderung gewesen, aber es hätte viel Spaß gemacht: „Ich konnte meinen Stil im Refrain des Liedes einfließen lassen und es hat wirklich gut gepasst“, findet Adldinger. In den Strophen dazwischen sind Oßwald und Neubauer in Rap-Passagen zu hören.

Eine Fortsetzung des Gemeinschaftsprojektes aus Holzheim ist nicht ausgeschlossen

Mit der Veröffentlichung von „Für immer auf Repeat“ ist das Projekt der drei Künstler nun vorerst beendet. Eine Wiederholung dieser Kombination ist aber nicht ausgeschlossen. Oßwald kündigt an: „Wenn es von allen Seiten passt, können wir uns auf jeden Fall vorstellen, wieder etwas zusammen zu machen. Wir haben uns super verstanden.“ Und bis es so weit ist, drücken möglicherweise einige Hörer beim zuletzt erschienenen Stück auf die Wiederholungstaste. Zu hören gibt es die Nummer unter anderem auf den Streamingplattformen Spotify und Youtube.

