vor 44 Min.

Holzpavillon steht in Flammen

Aufmerksame Nachbarin alarmiert Feuerwehr. Unfall hätte schlimmer ausgehen können

Donauwörth-Nordheim In Flammen stand am Dienstagvormittag in Nordheim in der Rainer Straße eine Gartenlaube. Das Feuer drohte auch noch auf einen Tank mit Flüssiggas überzugreifen.

Eine 69-jährige Frau erkannte von ihrem Balkon aus, dass am Zaun zum Nachbargrundstück Rauch aufstieg. Sie verständigte sofort eine weitere Nachbarin und beide Frauen unternahmen erste Versuche, einen Brand zu löschen. Das gelang ihnen allerdings laut Polizei nicht und sie verständigten deswegen kurz vor 11 Uhr die Feuerwehr.

Bis zum Eintreffen der Kameraden brannte bereits ein Holzpavillon lichterloh. Die Flammen hatten auch schon etwas auf einen Brennholzvorrat auf dem Nachbargrundstück übergegriffen. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen und verhindern, dass ein im Freien stehender Gastank in der Nähe in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dieser wurde gekühlt und vor den Flammen geschützt. Verletzte gab es laut Einsatzleiter Thomas Stecker keine.

Letztlich brannten der Unterstand und ein Teil eines hölzernen Sichtschutzes ab. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Mögliche Brandursache könnte laut Polizei eine Selbstentzündung durch starke Sonneneinstrahlung auf Kunststofftafeln im Bereich des Holzes gewesen sein.

Für den Einsatz der Kameraden der Feuerwehren aus Donauwörth, Nordheim und Riedlingen wurde die Rainer Straße in Nordheim bis etwa 12 Uhr gesperrt. (fka/mit pm)

