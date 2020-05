vor 19 Min.

Holztransporter auf B2 ist überladen: Hohe Strafe

Die Polizei hat nahe Donauwörth einen Lastwagen aus dem Ries gestoppt. Der war zu schwer. Das hat Konsequenzen.

Die Polizei hat am Mittwoch auf der B2 bei Donauwörth einen überladenen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Der Holztransporter fiel einer Streife am frühen Abend auf. Der Lkw hatte frischen Fichtenstämme geladen. Die stammten aus dem Raum Regensburg und sollten zu einem Holzwerk in Schwäbisch Hall gebracht werden.

Die Beamten stellten den Laster auf eine autorisierte Waage. Ergebnis: Er hatte ein Gesamtgewicht von 47,3 Tonnen. Zulässig wären maximal 40 Tonnen. Die Polizisten ordneten an, dass der Lastwagen bis zu dieser Marke abgeladen werden wird.

Wegen des Verstoßes zur Rechenschaft gezogen wird nicht nur der Fahrer (Bußgeld von 200 Euro), sondern auch die im Ries ansässige Transportfirma. Von dieser werden sogenannte Taterträge eingezogen („Gewinnabschöpfung“). In einem solchen Verfahren werden in der Regel die durchschnittlichen Kostensätze der beförderten Güter, bezogen auf die Fahrstrecke, in Ansatz gebracht. In diesem Fall sind es knapp 2000 Euro. (dz)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen