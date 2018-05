vor 8 Min.

Holzwurm wird bekämpft: Kirche gesperrt

In den Altären, den Bänken und an anderen Stellen ist der Insektenfall sehr stark. Deshalb müssen bald Maßnahmen ergriffen werden.

In der Stadtpfarrkirche Sankt Emmeram ist im wahrsten Sinne des Wortes der Wurm drin. In den Altären, den Bänken und an vielen anderen Stellen ist der Befall mit Holzinsekten so stark, dass eine Bekämpfung nicht länger verschoben werden kann. Dies teilt die Pfarrei mit. Die schädlichen Insekten werden begast – und zwar vom 18. bis 22. Juni durchgeführt. In dieser Zeit darf die Kirche nicht betreten werden. Die Gottesdienste und Rosenkranzgebete finden deshalb an den genannten Tagen in der Spitalkirche statt. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf knapp 25000 Euro.