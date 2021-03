vor 7 Min.

Homeschooling:Banken spenden

3000 Euro fürIT-Ausstattung

Damit Homeschooling während der Coronakrise funktioniert, sind Schule und Elternhäuser auf neue Technik und Geräte mehr denn je angewiesen. Nicht jede Familie kann diese zusätzlichen Ausgaben allein bewältigen. Mit einer Spende von 3000 Euro unterstützt der Kreisverband der Volksbanken Raiffeisenbanken Donau-Ries indirekt Schüler aus einkommensschwachen Familien. Die Spende übergaben die Vorstände der drei VR-Banken nun an den Caritasverband Donau-Ries.

Die Gelder sollen dort über die allgemeine Sozialberatung des Verbandes an den Dienststellen in Donauwörth und Nördlingen als 80-Prozent-Zuschuss zum Kauf von notwendiger IT-Ausstattung für schulpflichtige Kinder ausgeschüttet werden: „Wir wollen helfen, eine funktionierende Infrastruktur für den Distanzunterricht bereitzustellen, damit auch Kinder aus finanziell benachteiligten Familien trotz Corona schulisch am Ball bleiben können“, so Paul Ritter, Vorsitzender des VR-Kreisverbandes Donau-Ries. „Aus unseren Beratungsstellen wissen wir, dass die Anschaffung von Druckern oder Tablets für viele Familien eine finanzielle Herausforderung ist. Mit der großzügigen Spende können wir zumindest einen Teil des großen Bedarfs decken. Dafür geht unser Dank im Namen aller Nutznießer an die Genossenschaftsbanken in unserem Landkreis“, so Branko Schäpers, Geschäftsführer des Caritasverbandes. (pm)

