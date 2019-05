02.05.2019

Horst Seehofer kommt nach Donauwörth

Am 11. Mai ist bundesweiter Tag der Städtebauförderung. Bundesbauminister Seehofer und Bayerns Bauminister Hans Reichart besuchen die „Neue Mitte Parkstadt“.

Zum bundesweiter Tag der Städtebauförderung am 11. Mai kommt Bundesinnenminister Horst Seehofer nach Donauwörth. Auch Bayerns Bauminister Hans Reichhart wird an dieser Auftaktveranstaltung teilnehmen. Die Große Kreisstadt wurde als Veranstaltungsort der großen Auftaktveranstaltung des Tages der Städtebauförderung ausgewählt. Dort steht die „Neue Mitte Parkstadt“ im Fokus, die das Wirken der Städtebauförderung in besonderem Maße erlebbar macht.

Der Tag der Städtebauförderung rückt einmal im Jahr Hunderte von Projekten ins Rampenlicht, die für die Zukunft in Deutschlands Städten und Gemeinden wegweisend sind und dank der Förderungen von Bund und den Ländern entstehen können. Alle Kommunen sind aufgerufen, über die Ziele und Planungen ihrer Projekte zu informieren, an zahlreichen Orten in ganz Deutschland sind am 11. Mai Bürger eingeladen, sich über die Vielfalt der Städtebauförderung „vor der eigenen Haustür“ zu informieren, sich auszutauschen und zu diskutieren.

Offizielle Einweihung der „Neue Mitte Parkstadt“

In Donauwörth laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nach Städten wie Leipzig oder Frankfurt wurde – das vergleichsweise kleine – Donauwörth ausgewählt. Am 11. Mai werden in der „Neuen Mitte Parkstadt“ Bundesbauminister Horst Seehofer und Bayerns Bauminister Hans Reichhart, gemeinsam mit Oberbürgermeister Armin Neudert und zahlreichen geladenen Gäste aus Politik und Gesellschaft den Tag der Städtebauförderung 2019 um 11 Uhr eröffnen und die „Neue Mitte Parkstadt“ offiziell einweihen.

Darüber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger am zweiten Veranstaltungsort in Donauwörth über das auf lange Sicht hin bedeutsamste Stadtentwicklungsprojekt der Stadt informieren und es am Nachmittag bei Führungen über das Gelände selbst erleben: Das künftige Alfred-Delp-Quartier. Auf dem Gelände der früheren Alfred-Delp-Kaserne zeigt sich in großer Dimension, was gemeinsam entstehen kann. Die Kommune hat den größten Teil des Areals bereits von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben, die Verhandlungen zum Kauf des noch verbleibenden Teilstückes weiterer acht Hektar laufen.

22 Hektar innovatives Wohnviertel

Auf 22 Hektar Eigentum der Stadt wurden im Lauf des vergangenen Jahres sämtliche Hochbauten der vormaligen Kaserne abgebrochen: Von Panzerhallen über Verwaltungsgebäude bis hin zu den Truppenunterkünften einschließlich Bunkeranlagen. Ein gesamthaft überplantes Areal für ein neues, innovatives Wohnquartier in der nahen Zukunft – und einer bald baubereiten Brachfläche nach Abtragung von im ersten Schritt geschätzten 55.000 Tonnen Betonbruch.

Das genaue Veranstaltungsprogramm für die Bürgerinnen und Bürger wird es in einer Broschüre geben, die ab 6. Mai auf der Homepage der Stadt unter www.donauwoerth.de zu finden ist und auch in Donauwörther Geschäften ausliegen wird. Weitere Informationen unter: www.tag-der-staedtebaufoerderung.de.

