Donauwörth/Wemding

18:45 Uhr

Hotels rüsten sich für den Neustart: Welche Sorgen bleiben

In den Hotels können vielleicht schon an Pfingsten wieder die Betten aufgeschüttelt werden. Im Hotel „Zu den drei Kronen“ in Donauwörth ist das auch in der Pandemie immer Alltag gewesen, hat man doch durchgehend Geschäftsreisende als Gäste gehabt. Foto: Helmut Bissinger

Plus Hoteliers in Donauwörth und der Region sind erleichtert über die in Aussicht gestellten Lockerungen ab Pfingsten. Doch die Vorfreude ist noch getrübt.

Von Helmut Bissinger

Ganz überraschend keimt bei den Hoteliers auch in Nordschwaben die Hoffnung. „Die schwierige Phase könnte tatsächlich zu Ende gehen“, sagt Josef Mayer. Mit „die schwierige Phase“ meint Mayer die Tatsache, dass Hotels und Gasthäuser seit Monaten im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen sind. Jetzt aber sieht derKreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in der Region „endlich eine Perspektive“. Wenn die Inzidenz im Landkreis bis Pfingsten dauerhaft unter 100 sinkt, dürfen Hotels wieder öffnen – auch für Touristen. Diese Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder sorge bei den Hoteliers in der Region für eine „unglaubliche Erleichterung“.

