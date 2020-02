27.02.2020

Hubertusschützen mit positiver Bilanz

Gute finanzielle Verhältnisse und engagierte Mitglieder in Tagmersheim

Der erste Bericht der Abteilung Darts, eine baldige Endabrechnung des Schützenheimbaus und eine erfolgreiche Jugendarbeit – über dies und noch mehr sind die Hubertusschützen Tagmersheim auf ihrer Generalversammlung informiert worden. Schützenmeister Josef Heckel gab in seinem Bericht zunächst einen kurzen Rückblick auf das vergangene Schützenjahr.

Das einschneidendste Ereignis, so Heckel, war die Neugründung der Abteilung Darts. Erfreut berichtete Heckel, dass Ende 2019 die letzte Förderungsrate der Regierung von Schwaben für den Schützenheimbau überwiesen wurde. Somit stehe nun der Endabrechnung der Baukosten mit der Gemeinde nichts mehr im Weg. Ersten Schätzungen zufolge falle die offene Forderung der Gemeinde wohl niedriger aus als gedacht. Deshalb konnte der Verein 2019 sogar in ein neues Jugendgewehr und in die Ausrüstung der Dartanlage investieren.

Kassenwart Gerhard Bittl bestätigte die gute finanzielle Situation des Vereins. Trotz der Ausgaben wurde ein Gewinn erwirtschaftet, der sogar Sondertilgungen des Darlehens zuließ. Heckel wies darauf hin, dass das Vermögen nach der Endabrechnung negativ sein werde. Es zeige sich jedoch bereits jetzt, dass das Darlehen schneller zurückgezahlt werden kann als gedacht.

Jugendleiter Christian Heckel sagte, dass derzeit 18 Schützen in seinen Bereich fallen, die sich sowohl sportlich wie auch gesellschaftlich engagieren. Markus Stocker (Schießen) und Michael Quaiser (Darts) berichteten von den sportlichen Aktivitäten im vergangenen Jahr.

In seinem Grußwort bestätigte Bürgermeister Georg Schnell dem Verein gute Arbeit im Schieß- und Dartssport und in der Jugendförderung. Zentrales Projekt war während seiner Amtszeit sicherlich die Bauherrengemeinschaft für den Schützenheimbau. Umso mehr freue es ihn, dieses Projekt nun noch abschließen zu können. Genau wie der Stellvertretende Gauschützenmeister Olaf Schmid wünschte er dem Verein für die Zukunft alles Gute.

Im Rahmen der Ehrungen wurde Felix Strobel zum Jugendkönig 2020 gekürt, Hermann Koch ist Schützenkönig. Vereinsmeister wurde Josef Heckel, Damenmeisterin ist Christine Ferber und Jugendmeisterin ist Sarah Halang. Gerhard Bittl erhielt bereits auf der Sebastianifeier den Sebastianiorden in Gold verliehen. Zusätzlich bekam er nun noch die Ehrennadel für 20 Jahre aktives Schießen angesteckt. (dz)

Themen folgen