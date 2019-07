vor 43 Min.

„Huckelfrei“ von Zirgesheim in die Parkstadt

Die Lederstätter Straße wurde mit staatlicher Förderung erneuert

Von Helmut Bissinger

Ihr Zustand war erbärmlich: die Lederstätter Straße, die den Donauwörther Stadtteil Zirgesheim mit der Parkstadt verbindet. Immer wieder stand die knapp 1,2 Kilometer Straße zur Verbesserung an, doch immer wieder fiel sie aus dem Planungsprogramm. Zirgesheims Stadtteilsprecher Franz Haselmayr glaubte letztlich schon nicht mehr daran, dass es mit den Schlaglöchern bald ein Ende haben würde.

„Wir haben die Maßnahme angesichts schwieriger Haushaltslagen immer wieder zurückstellen müssen“, erinnerte Oberbürgermeister Armin Neudert bei einer kleinen Feierstunde. Nun aber habe man die Lederstätter Straße wieder in einen guten Zustand gebracht. Das sei möglich gewesen, weil es aus dem europäischen Landschaftsfonds über das Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach plötzlich eine Förderaussicht gegeben habe.

Letztlich erhielt die Stadt aus dem Eler-Programm rund 157000 Euro, bei Gesamtkosten von 446400 Euro. Er freue sich, so Neudert, über die Verwirklichung, seien die Verbindungen und Vernetzungen zwischen den Stadtteilen doch für das Zusammenleben wichtig. Die Lederstätter Straße ist nun 3,50 Meter breit und auf beiden Seiten mit einem 50 Zentimeter breiten Bankett versehen. Geschaffen wurde im Zuge des Ausbaus ein Garbendurchlass sowie fünf Ausweichstellen.

Zur offiziellen Übergabe in der Hofstelle Landes, die direkt an der Straße liegt, trafen sich Bauausführende, Förderer, Stadträte und die Vorsitzenden der Vereine im Stadtteil Zirgesheim. Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler erklärte, er wisse als Abgeordneter in einer ländlich strukturierten Region die Bedeutung des Amts für ländliche Entwicklung zu schätzen. Die Maßnahme sei ganz nach der bayerischen Devise „Wir schaffen Heimat“ umgesetzt worden. Das Geld sei gut angelegt worden, weil man nun von Zirgesheim über die an der Straße liegenden Höfe „huckelfrei“ in die Parkstadt komme.

