8000 Euro Schaden bei Unfall in Huisheim

Ein Bäumenheimer hat in Huisheim einen Unfall gebaut. Er prallte in das Auto eines Fahranfängers: 8000 Euro Schaden.

Ein 55-jähriger Bäumenheimer hat am Montag mit seinem Auto einen Unfall in Huisheim verursacht. Laut Polizei fuhr der Mann rückwärts aus einer Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr ein.

Dabei übersah er den Wagen eines 18-Jährigen, der nicht mehr stoppen konnte und ins Auto des Bäumenheimers prallte. Nach Auskunft der Polizei blieben die Männer unverletzt. Es entstand Schaden von circa 8000 Euro. (pm)