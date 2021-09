Auf Hahnenkamm wird ein Windrad abgerissen

Plus Unternehmer Michael Stecher aus Huisheim fürchtet um die Zukunft des Windparks Degersheim auf dem Hahnenkamm.

Der Windpark auf dem Hahnenkamm im angrenzenden Mittelfranken ist weithin sichtbar. Der Huisheimer Michael Stecher ließ dort 1996 eines der ersten Windräder im weiten Umkreis bauen. Elf weitere sind bis zum Jahr 2010 hinzugekommen. Doch nun wird der erste Rotor von der Anhöhe bei Degersheim wieder verschwinden.