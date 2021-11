Der Kindergarten hat in Huisheim oberste Priorität

Plus In Huisheim platzt der Kindergarten Einrichtung aus allen Nähten. Doch die Erweiterung hat sich verzögert. Auch sonst bewegt die Gemeinde einiges.

Notwendige Straßenbauprojekte sowie viele kleinere Maßnahmen, welche die Gemeinde liebens- und lebenswert erhalten sollen, haben in Huisheim das Jahr 2021 geprägt. Bei der coronakonformen Bürgerversammlung in der Sualafeldhalle blickte Gemeindeoberhaupt Harald Müller auf die vergangenen Monate zurück und warf einen Blick voraus auf 2022.