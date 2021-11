Junger Mann in Gosheim mit Drogen am Steuer erwischt

Am Dienstagnacht ist bei einer Kontrolle in Gosheim ein Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt worden. Der 23-Jährige wurde in seinem Kleinwagen auf der Donauwörther Straße angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann zeigte gleich mehrere deutliche Auffälligkeiten für einen vorherigen Drogenkonsum.

Zum Drogentest auf die Wache nach Donauwörth

Er willigte in einen Drogenschnelltest vor Ort ein, konnte diesen jedoch nicht durchführen. Er wurde auf die Dienststelle in Donauwörth mitgenommen, wo eine ärztliche Blutentnahme zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Fremdstoffe im Körper erfolgte. Die Beamten zeigten den 23-Jährigen an und untersagten zudem die Weiterfahrt. (dz)

