Huisheim: Waren im Wert von rund 200 Euro aus Hofladen gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben zwei unbekannte Personen einige Waren aus einem Hofladen in Huisheim entwendet. Gegen 3.25 Uhr beobachtete laut Polizei ein zufällig anwesender Zeuge zwei Personen, die vom unversperrten Hofladen in Huisheim in der Unterdorfstraße 36 flüchteten. Der Zeuge schöpfte dabei Verdacht und sah im Hofladen anschließend nach dem Rechten. Dort stellte er fest, dass mehrere Süßigkeiten und Red Bull im Wert von etwa 200 Euro gestohlen wurden.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Die zwei Personen stiegen zu einem weiteren Unbekannten ins Fahrzeug und fuhren weg. Am Tatort sicherten die Beamten Spuren, zudem wurden Strafermittlungen eingeleitet. Wer zum Vorfall relevante Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906 / 70 66 70 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

