Huisheim steckt heuer viel Geld in die Dorferneuerung

Plus In der Gemeinde Huisheim laufen die Bauarbeiten im Rahmen der Dorferneuerung weiter. Ein dringendes Projekt hat sich aber verzögert.

Trotz einiger großer Vorhaben kann die Gemeinde Huisheim heuer gut wirtschaften. Vor allem dank einer hohen staatlichen Förderung wird die Kommune bis zum Jahresende sogar Schulden abbauen. So sieht es der Haushalt für 2021 vor, den der Gemeinderat einstimmig auf den Weg gebracht hat.