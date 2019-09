16:40 Uhr

Humor und Buttercremetorte zum 100. Geburtstag

Emma Wortmann verbringt ein ganzes Jahrhundert in Druisheim und backt immer noch fleißig Kuchen

Von Daniel Weigl

„Warum sollte ich aufgeregt sein? Ich kenne doch alle Leute, die heute hier sind“, fragt Emma Wortmann mit einem verschmitzten Grinsen. Nervosität kennt die Druisheimerin nicht, auch nicht an ihrem 100. Geburtstag.

Ein besonderes Ereignis zu diesem zahlreiche Freunde und Verwandte, sowie Landrat Stefan Rößle, Mertingens Bürgermeister Albert Lohner, sowie Pater Alexander Thuruthikkatt zu Emma Wortmann nach Hause gekommen waren. Auswärts wollte sie nicht feiern, fühlt sie sich in ihrem Haus doch am wohlsten. 1965 hat sie es zusammen mit ihrem Mann Gustav gebaut. Viele Jahre führte sie hier auch ein Lebensmittelgeschäft – sprichwörtlich einen „Tante Emma Laden“.

Wo sich der Laden einmal befand, bleibt nur noch zu erraten, hat doch Karin Erdner, die Tochter der Nichte Emma Wortmanns, die mit ihrer Familie ebenfalls in dem Haus leben, einiges renoviert. Sehr zur Freude der Jubilarin wurde ein wunderschöner Garten, samt kleinem Teich angelegt. Dort sitzt Emma Wortmann häufig und genießt die Sonne.

Die berüchtigte Buttercremetorte gibt es auch zum 100.

Auch ansonsten ist das Geburtstagskind über die Gesellschaft von Karin, Claudio und deren 16-jähriger Tochter Luisa sehr erfreut. Als ihr Mann vor 30 Jahren starb, lebte sie zehn Jahre lang alleine. „Es ist schön, dass jemand im Haus ist und sich um mich kümmert“, erklärt Emma Wortmann. Doch das beruht auf Gegenseitigkeit. Emma Wortmann ist in ihrem hohen Alter noch sehr aktiv, kümmert sich um ihre Wäsche, hilft im Garten mit, backt und kocht für alle. Letzteres ist ihre große Leidenschaft, hat sie doch in ihrer Jugend einige Jahre als Haushaltshilfe in Augsburg und Dillingen gearbeitet. Dann kam der Krieg und sie musste zuhause in Druisheim auf dem elterlichen Hof, auf dem sie mit ihren vier Geschwistern aufgewachsen ist, helfen. Doch in der Küche steht Emma Wortmann noch heute gerne. Zu ihrem Geburtstag ließ sie es sich nicht nehmen ihre – in der Familie berühmt berüchtigte Buttercremetorte – selbst zu backen. Ob sie ein Geheimrezept zum Alt werden hat, wurde sie an ihrem Ehrentag häufiger gefragt: „Ein Geheimrezept gibt es nicht. Ich hätte niemals gedacht so alt zu werden, aber man kann es sowieso nicht beeinflussen“, erklärt Emma Wortmann.

Ihr Vater wurde schon 102 Jahre alt

Doch anscheinend besitzt sie gute Gene hat, wurde ihr Vater doch stolze 102 Jahre alt und ihre Schwester 98. Mit ihrer Gesundheit ist die Jubilarin jedenfalls sehr zufrieden: „Vor 15 Jahren hatte ich einen Oberschenkelhalsbruch, dass ist eigentlich die einzige Beeinträchtigung. Deshalb brauche ich zum Laufen auch einen Stock, nicht wegen dem Alter“, so die 100-jährige. „Typisch Tante Emma“ lacht Karin Erdner und verrät, dass Emma für ihren trockenen Humor berühmt ist.

Schön, wenn man in so hohem Alter das Lachen nicht verlernt hat. Und vielleicht ist genau das Emma Wortmanns Geheimrezept: Humor und Buttercremetorte.