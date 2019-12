vor 33 Min.

Hund beißt Mann: Besitzer wird angezeigt

Ein Mann wird in Holzheim von einem Hund angegriffen. Den Besitzer erwartet jetzt eine Anzeige. Um was es ging.

Ein 38-Jähriger war am Samstagabend auf dem Weihnachtsmarkt in Holzheim unterwegs. Als er sich gerade auf dem Nachhauseweg befand, kam aus einem Grundstück in der Kapellenstraße in Holzheimer Ortsteil Stadel ein Hund gelaufen und biss den Mann laut Polizei „leicht in das linke Bein“. Nach dem Biss lief der Hund davon. Der Verletzte begab sich anschließend zur Dienststelle der Polizei in Rain und meldete den Vorfall. Zunächst war nicht klar, wem der Hund gehörte, doch konnte dies im Laufe des Abends noch ermittelt werden. Den Hundebesitzer erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (dz)

Themen folgen