vor 48 Min.

Hund beißt Spaziergänger in Wolferstadt ins Gesäß

In Wolferstadt ist ein Spaziergänger von einem Hund gebissen worden.

Plus Der 78-Jährige wird von drei Schäferhunden angegriffen. Beim Versuch, sich zu wehren, stürzt der Mann zudem in ein Maisfeld und erleidet eine Kopfverletzung.

Ein 78-Jähriger ist am Donnerstagmorgen in Wolferstadt beim Spazierengehen von Hunden angegriffen und gebissen worden. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war um 7.10 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg an der Weilheimer Straße unterwegs. Ein 60-Jähriger lief zeitgleich mit seinen drei Schäferhunden einen anderen Feldweg in Richtung des 78-Jährigen. Die beiden Männer konnten sich den Beamten zufolge zunächst nicht sehen, da ein Maisfeld die Sicht versperrte.

Der Senior schlägt mit einem Wanderstab nach den Tieren

Am Schnittpunkt der Feldwege rannten die drei freilaufenden Hunde dem Bekunden nach bellend und höchst aggressiv auf den Älteren der Fußgänger zu. Dieser versuchte, sich gegen die Tiere zu verteidigen, indem er sie mit einem Wanderstab von sich fernhielt und nach ihnen schlug.

Einer der Hunde biss den Senior daraufhin massiv ins Gesäß, wobei der Mann eine blutende Wunde davontrug. Zudem wurde durch die Attacke die Hose des 78-Jährigen zerrissen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20 Euro. Nachdem der hilflose Hundehalter auch danach nicht in der Lage war, die aufgebrachten Schäferhunde etwa durch Rufzeichen zurückzubeordern, setzte der Angegriffene ein mitgeführtes Tierabwehrspray ein. Dieses zeigte jedoch keinerlei Wirkung.

Halter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt

Der Hundehalter wollte anschließend dem Senior den Stock, den er immer noch zur Verteidigung hielt, wegnehmen, damit die Hunde eventuell dadurch aufhören. Bei dieser Aktion stürzte der Rentner in ein angrenzendes Maisfeld und zog sich dabei eine Wunde am Hinterkopf zu. Eine Polizeistreife klärte den Sachverhalt auf, vernahm einen unbeteiligten Zeugen und zeigte den Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung an.

