vor 5 Min.

Hund reißt Frau von Rad: Frau bleibt hilflos liegen

Bei einem Unfall nahe Warching gerät eine Radfahrerin in eine gefährliche Situation. Die Frau wird schwer verletzt.

Durch einen Unfall in eine missliche Lage geraten ist eine Radfahrerin auf dem Weg zwischen Warching und Monheim. Wie die Polizei mitteilt, führte die 55-Jährige am Dienstag gegen 15.50 Uhr ihren Mischlingshund an der Leine neben sich. Etwa 200 Meter nach dem Ortsende von Warching nahm der Hund offenbar die Witterung eines Wildtiers auf, sprang plötzlich und derart heftig los, dass er die Frau samt Leine vom Fahrrad zog. Die Monheimerin stürzte direkt auf die linke Schulter und verletzte sich schwer. Das Opfer blieb hilflos auf dem Radweg liegen – angesichts der hereinbrechenden Dunkelheit und der niedrigen Temperatur eine durchaus gefährliche Situation.

Nach rund 25 Minuten kam jedoch Hilfe: Der Ehemann und eine Arbeitskollegin der 55-Jährigen, die an der Stelle vorbeifuhr, fanden die Radlerin und verständigten den Rettungsdienst. Der lieferte die Verletzte ins Krankenhaus ein. Der Hund blieb unverletzt. (dz)

