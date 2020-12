vor 59 Min.

Hundebeißerei in Riedlingen: Dackel wird verletzt

In Riedlingen hat ein Hund einen Dackel gebissen. Doch der Halter will davon nichts wissen.

Nach einer Hundebeißerei in Riedlingen sucht die Polizei den Halter eines der beteiligten Tiere. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag, 11. Dezember, in der Ernst-von-Bandel-Straße. Auf dem Fußweg in Richtung Bahndamm Neudegg biss gegen 8 Uhr ein Hund der Rasse Shiba Inu einen Zwergrauhaardackel. Nach Angaben der 41-Jährigen, welcher der Dackel gehört, weigerte sich der Besitzer des anderen Hunds, diesen zu sich zu rufen.

Ein Tierarzt muss den verletzten Dackel behandeln

Auch sonst unter habe der Mann nichts gegen den Angriff des Shiba Inu unternommen, der nicht angeleint gewesen sei. Nachdem die 41-Jährige den Dackel aus der misslichen Situation befreit hatte, verweigerte der Mann jegliche Konversation und gab seine Personalien nicht preis. Ein Tierarzt musste die Wunden des Dackels behandeln.

Weil der Verdacht der Sachbeschädigung im Raum steht und die Behandlungskosten nicht unerheblich sind, bittet die Polizeiinspektion Donauwörth um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)