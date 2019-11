vor 4 Min.

IFD startet mit neuen Gesichtern

Oberbürgermeister Armin Neudert (rechts) übergab den Rathausschlüssel an das Prinzenpaar Anna Schimmer und Max Schweihofer. Links: Präsident Ulrich Reitschuster.

Initiative Fasching Donauwörth präsentiert die neuen Prinzenpaare. Der Prinz hat eine Doppelbelastung.

Von Helmut Bissinger

Sie sind im richtigen Leben ein Paar und jetzt auch bei der Initiative Fasching Donauwörth (IFD): Prinzessin Anna (Schimmer) von der schimmernden Vorstandschaft und Max (Schweihofer) aus der Familie der Stihl wurden nun ganz offiziell vorgestellt. Das Geheimnis war gut gehütet worden, denn Anna Schimmer trainierte bis zum letzten Tag in der Prinzengarde, so als wäre alles wie immer. Das ist es aber nicht, denn die neuen Regenten regieren in Donauwörth zum Motto „Abenteuer Wildnis“.

Vieles ist in dieser Session bei der IFD neu, wie Präsident Ulrich Reitschuster verkündete und gleichzeitig seine Stellvertreterin Sabrina Reiter und Martin Prade als Hofmarschall vorstellte. Mit einem großen Aufmarsch in der für den Verkehr gesperrten Reichsstraße stimmte die IFD die Passanten auf die fünfte Jahreszeit ein. „Als Tarzan, afrikanische Stämme, Survival-Krieger, Piraten und Eskimos präsentieren sich die IFD Gruppen“, verkündete der Hofmarschall. Als Kinderprinzenpaar wurden Lilly I. (Klaiber) und Noel I. (Lorenz) inthronisiert.

Oberbürgermeister Armin Neudert rückte im Zeughaus den Rathaus-Schlüssel gerne heraus, wird er ihn doch nach der Wahl im Frühjahr ohnehin abgeben. Der neue Prinz wird indes eine Doppelbelastung zu meistern haben: elegant durch den Fasching zu kommen, aber gleichzeitig in Mertingen für den Gemeinderat zu kandidieren.

