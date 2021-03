18:50 Uhr

IG Metall: Warnstreik mit "Autokino“ in Donauwörth

Ungewöhnliche Protestkundgebung in Donauwörth: Arbeitnehmervertreter aus fünf großen Firmen versammelten sich wie in einem Autokino mit ihren Fahrzeugen auf dem Festplatz an der Neuen Obermayerstraße, um den Rednern zu lauschen, hier Bezirksjugendsekretärin Eva Wohlfahrt.

Plus Die IG Metall ruft in fünf großen Firmen im Raum Donauwörth zum Warnstreik auf, organisiert einen Fahrzeugkorso und eine bislang einmalige Kundgebung.

Von Wolfgang Widemann

Rund 5000 Beschäftigte aus fünf großen Firmen in der Region sind am Donnerstagmittag einem Warnstreik-Aufruf der IG Metall gefolgt. Dadurch stand bei AGCO in Asbach-Bäumenheim, Airbus Helicopters ( Donauwörth), Bühler Motor ( Monheim), Fendt Caravan ( Mertingen/Bäumenheim) und Valeo ( Wemding) die Produktion den Nachmittag über still. Zudem gab es – bedingt durch die coronabedingten Kontaktbeschränkungen – eine in der Region bislang wohl einmalige Protestkundgebung.

Ein Autokorso durch Donauwörth

Seit vier Wochen läuft der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie. In dieser Zeit gab es in der Region bei den genannten Unternehmen nach und nach bereits einige Warnstreiks. Die Arbeitgeberseite habe auf die Forderungen der Gewerkschaft bisher nur mit Gegenforderungen reagiert, kritisierten die Gewerkschaftsvertreter. Deshalb habe man nun die Kundgebung organisiert. Dies geschah mit einigem logistischem Aufwand. Ein Korso mit gut 100 Autos, an denen ganz viel kleine rote IG-Metall-Fähnchen wehten, steuerte den Festplatz an.

Benjamin Trabert führte durch die Kundgebung. Bild: Wolfgang Widemann

Dieser war mit einer Bühne, einer Videoleinwand und zahlreichen Lautsprechern bestückt worden. Für den Strom sorgte ein Aggregat. Für Fotos aus der Vogelperspektive stand eigens eine Hebebühne bereit. Mit seinen Arbeiterliedern versetzte Barde Otto Göttler die Versammelten in Kampfstimmung. Als Applaus-Ersatz gab es jeweils ein Hupkonzert.

Kundgebung ist auch im Internet zu sehen

Das „Autokino-Format“ habe man bereits mit Erfolg in Augsburg und Dillingen praktiziert, erklärte Michael Leppek, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg. Mithilfe zweier Kameras und eines Technikers vor Ort wurde die Veranstaltung per Livestream im Internet übertragen – damit alle Streikenden die Möglichkeit hatten, mit dabei zu sein. Die Redner sparten – dem Anlass entsprechend – nicht mit markigen Sprüchen. Benjamin Trabert, Betriebsrat und Leiter des Vertrauenskörpers bei Airbus Helicopters, führte durch das Programm und stellte klar: „Wir fordern nichts Utopisches.“ Die vier Prozent seien keine „Volumensforderung“. Je nach wirtschaftlicher Situation des jeweiligen Betriebs könnte die Gehaltssteigerung variiert und mit anderen tariflichen Maßnahmen kombiniert werden.

22 Bilder Bildergalerie zur großen Warnstreikaktion der IG Metall in Donauwörth Bild: Wolfgang Widemann

Fabian Fischer und Matthias Faul, die Vorsitzenden der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Bühler beziehungsweise bei Airbus, verlangten Wertschätzung für den Nachwuchs. Die fehle aktuell. Den Lehrlingen müsse eine Zukunftsperspektive geboten werden. Es sei höchste Zeit, dass auch die dual Studierenden in den Tarifvertrag aufgenommen werden. Auch Bezirksjugendsekretärin Eva Wohlfahrt schlug in diese Kerbe: „Viel zu oft werden die Auszubildenden hängengelassen.“

Vertreter von AGCO und Fendt Caravan: "Dann sperren wir die Bude zu"

Die Arbeitgeber sollten „endlich gute Angebote machen“, sagte Michael Dinkelmeier (Valeo). Matthias Böning (AGCO) und Matthias Koller (Fendt Caravan) betonten, ihren Betrieben gehe es sehr gut: „Die Kollegen machen Überstunden.“ Für die Gewinne sorgten die Beschäftigten und nicht das Management. Gefragt seien „intelligente Lösungen“. Komme von den Arbeitgebern nun kein akzeptables Angebot, „dann sperren wir die Bude zu“.

Michael Leppek zeigte sich höchst zufrieden mit der Resonanz auf den Streikaufruf: „Die Betriebe sind leer und die Kollegen stehen hinter unseren Forderungen.“ Sollten die Arbeitgeber sich nicht bewegen, werde man nach Ostern nachlegen: „Dann gibt es 24-Stunden-Streiks und Urabstimmung.“

