vor 16 Min.

IHK: Regionale Wirtschaft etwas verunsichert

Hier brummen Rotoren und die Wirtschaft: Airbus Helicopters hat im Januar in Donauwörth die 1300. Maschine des Typs H135 (früher EC135) ausgeliefert. Das Unternehmen ist ein ökonomisches Zugpferd in der Region.

Trotz guter Entwicklung gibt es auch Sorgen in den hiesigen Betrieben.

Die regionale Wirtschaft im Landkreis Donau-Ries zeigt sich in der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage zum Frühjahr 2018 weiterhin sehr zufrieden: 65 Prozent der Unternehmen beurteilen die aktuelle Geschäftslage mit gut. Damit hat sich die Stimmung weiter verbessert, obwohl sich die Zuwächse bei den Auftragsvolumen etwas verlangsamt haben.

Stärkere Umsatzentwicklungen kommen dabei noch von den Auslandsmärkten, 38 Prozent der Unternehmen verzeichneten ein Plus im Außenhandel. Das Wachstum im deutschen Binnenhandel ist mit 29 Prozent der Unternehmen, die steigende Auftragsvolumen hatten, etwas geringer. Die Auslastung und damit die Auftragsbestände sind weiterhin hoch, eine Folge der lang anhaltend guten Auftragsentwicklung. „Auch wenn sich das Wachstum der Auftragsbestände etwas verlangsamt, ist weiterhin keine echte Konjunkturwende in Sicht. Schwierige Diskussionen in der Handelspolitik, Protektionismus einzelner Staaten und die Auseinandersetzungen um den Dieselmotor bereiten den Unternehmen zwar Sorgen, aber können das hohe Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung bislang nicht wirklich gefährden“ freut sich Franz Leinfelder, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Donau-Ries.

Die Erwartungen für die nächsten Monate sind etwas optimistischer als im Herbst, aber dennoch sehr verhalten. Dabei hatten die aktuellen Einschätzungen die ursprünglichen Prognosen deutlich übertroffen. Sehr vorsichtig sind auch die Abschätzungen der weiteren Auftragsentwicklung, insbesondere für die Auslandsmärkte. „Die aktuellen geopolitischen Rahmenbedingungen scheinen die Unternehmen aus dem Donau-Ries doch etwas stärker zu verunsichern“, analysiert Wolfgang Winter, Vizepräsident der IHK-Regionalversammlung Donau-Ries die Situation. Die Verunsicherung der Unternehmen zeigt sich auch bei den längerfristigen Plänen. Der Anteil derjenigen, die mehr investieren wollen ist etwas zurückgegangen und beim Personalbestand werden keine Steigerungen erwartet. Letzteres kann allerdings auch der prekären Fachkräfteverfügbarkeit geschuldet sein.

Die wirtschaftliche Stimmung in Nordschwaben ist sehr gut. Dies geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Schwaben hervor. 64 Prozent der befragten Unternehmen aus dem Wirtschaftsraum Nordschwaben bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als gut, das beste Ergebnis der Geschäftslage seit mindestens zehn Jahren. Die Basis für diese Einschätzung liegt sicherlich an der sehr guten Auftragslage. Die Auftragsentwicklung aus dem deutschen Binnenmarkt wächst mit unveränderter Geschwindigkeit, 35 Prozent der Unternehmen berichten von einem Auftragszuwachs in den letzten Monaten. Die Ergebnisse für die Einschätzung der Auslandsmärkte ist nahezu identisch, konnte allerdings nicht an das rasante Wachstum aus dem Herbst anknüpfen. Die Auftragsbücher sind aber nach wie vor sehr gut gefüllt. 60 Prozent der Unternehmen arbeiten an der oberen Auslastungsgrenze.

Im Vergleich der Branchen zeigt sich insbesondere die Industrie sehr zufrieden, 74 Prozent bewerten ihre Geschäftslage als gut. Die Auftragsbücher sind voll und die Unternehmen erwarten auch für die kommenden Monate noch Steigerungsmöglichkeiten.

Etwas schwächer als die anderen Branchen urteilt der Handel, 41 Prozent werten die aktuelle Lage als gut, negative Einschätzungen gibt es aber nur vereinzelt. (dz)

