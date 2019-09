vor 36 Min.

IHK fordert Durchstich zu Airbus

Zusammen mit Airbus Helicopters appelliert Kammer an die Stadt, die derzeitigen Sanierungspläne des Bahnhofs zu ändern.

In der Diskussion um den Umbau und die Sanierung des Bahnhofs Donauwörth appelliert die IHK Schwaben gemeinsam mit der Airbus Helicopters an die Stadt und an die Deutsche Bahn, den seit 30 Jahren diskutierten „Durchstich“ des Fußgängertunnels zum Werksgelände des Hubschrauber-Herstellers zu realisieren.

Durchstich ist eine zentrale Anforderung

In einer gemeinsamen Erklärung, die der Donauwörther Zeitung vorliegt, erklärt der Donau-Rieser IHK-Regionalvorsitzende Andreas Dirr mit Blick auf die Stadtratsitzung am kommenden Montag: „Hier geht es im Wortsinne um eine Weichenstellung für die nächsten Jahrzehnte. Es wäre Stückwerk, zwar die dringend notwendige Modernisierung des Bahnhofs anzupacken, aber eine der zentralen Anforderungen nicht zu verwirklichen.“

Für den Umbau des Bahnhofs hat in den vergangenen Wochen bereits die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Planfeststellungsverfahren stattgefunden – und zwar für eine Modernisierung zunächst ohne den „Durchstich“. Die IHK Schwaben hat sich gegenüber der Regierung von Schwaben gegen eine Planung ohne eine Verlängerung des Fußgängertunnels ausgesprochen: Die Modernisierung sei „zu begrüßen und notwendig, um den Bahnhof seiner Verkehrsbedeutung entsprechend auszustatten und einen sichtbar großen Investitionsstau aufzuholen. Donauwörth ist ICE-Systemhalt, wichtiger Bahnknoten und angesichts der Unternehmen in der Stadt und in der Region auch Zielort von Geschäftsreisenden aus Deutschland und dem Ausland. Diesem Anspruch wird die bestehende Situation seit langem nicht mehr gerecht.“

IHK: Derzeitiger Plan der Stadt ist unverständlich

Es sei aber „geradezu unverständlich“, dass mit dem Neubau der Zugang zu den Bahnsteigen weiterhin nur vom Bahnhofsgebäude aus möglich sein soll und die Chance nicht genutzt werde, einen „Durchstich“ der Unterführung unter den Güterverkehrs-Gleisen hindurch zum Werksgelände von Airbus Helicopters auf der westlichen Seite der Bahnanlagen herzustellen. Da mit dem Verzicht auf den „Durchstich“ des Fußgängertunnels aber „das übergeordnete Ziel einer gesamthaften Verbesserung der Wege- und Erschließungssituation nicht erreicht wird, können wir der Planung in ihrer Gesamtheit so nicht zustimmen.“

Der Donauwörther Airbus-Standortleiter Andreas Stöckle hat die Diskussion zum Anlass genommen, erneut das große Interesse des Unternehmens an dem „Durchstich“ zu unterstreichen: „Das stellt eine klare Verbesserung der Standortqualität her.“ Es gebe die Chance, weitere Arbeitnehmer zum Wechsel auf die Bahn zu bewegen und die Stadt Donauwörth so vom Autoverkehr zu entlasten: „Wir sind, wie seit Jahren, zu Gesprächen bereit.“

Airbus: Alternativen wie eine Brücke schnell prüfen

Alle Optionen, auch ein zuletzt nicht weiterverfolgter Fußgängersteg über den Gleisen, vielleicht auch in Kombination mit der Unterführung, müssten schnell und intensiv geprüft werden, so Stöckle.

Airbus Helicopters gehört zu den größten Arbeitgebern in Schwaben; eine vierstellige Zahl von Mitarbeitern pendelt nach Donauwörth ein. Airbus-Mitarbeitern, die die Bahn nutzen, wird aktuell und wohl nun auch in Zukunft ein Umweg von rund einem Kilometer vom Zug zum Werksgelände zugemutet, das in Luftlinie weniger als 100 Meter von den Gleisen entfernt liegt. „Dieser Zustand ist geeignet, weitere Menschen davon abzuhalten, die Bahn für den Weg zur Arbeit zu nutzen und widerspricht damit auch ganz grundsätzlichen verkehrs- und umweltpolitischen Zielen“, heißt es in der Stellungnahme der IHK an die Regierung von Schwaben.

Andreas Dirr: Wenn nicht jetzt, dann für lange Zeit gar nicht

IHK-Regionalvorsitzender Dirr warnt davor, auf die jetzige Planung zu setzen und auf die bislang nur sehr vage Option einer späteren Erweiterung des Fußgängertunnels in Richtung Südwesten zu warten: „Wenn der vorliegende Planfeststellungsantrag genehmigt wird, dann besteht damit Baurecht nur für eine Unterführung ohne den ‚Durchstich’. Die Hoffnung, die Verlängerung werde dann bald danach kommen, könnte auch zum Warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag werden.“

