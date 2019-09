vor 6 Min.

Ihre Leidenschaft ist das Drucken

Wolfgang Holik, Kurt Seidel und Frieder König pflegen eine Druckkunst, die vielleicht ausstirbt

Von Anja Ringel

Routiniert stehen Wolfgang Holik, Kurt Seidel und Frieder König an den Druckmaschinen. Hier muss ein Hebel gezogen, da ein Knopf gedrückt werden. Es ist viel Arbeit nötig, bis das geschriebene Wort auf dem Papier landet und vervielfältigt werden kann. Jeder Handgriff muss sitzen. Teilweise bewegen sich bis zu 100 Teile, damit ein Buchstabe gesetzt wird. „Wie wir gedruckt haben, das war noch richtiges Handwerk“, sagen die drei. Inzwischen ist ihr Beruf zu ihrem Hobby geworden. Die drei Rentner sind Teil der Museumsgruppe C.H. Beck in Nördlingen. Die Maschinen, an denen sie arbeiten, werden längst nicht mehr zum Buchdruck verwendet. Schon während ihrer Arbeit wurde ab 1975 auf eine neue Drucktechnik umgestellt. Holik und Seidel sind gelernte Schriftsetzer, König Buchdrucker bei der Beck’schen.

Damit die jüngeren Generationen sehen können, wie früher gedruckt wurde, sei das Museum der Beck’schen mit den alten Maschinen entstanden, so Holik. Zunächst war das Museum im Dornröschenschlaf und öffnete nur alle drei Jahre zum Stadtmauerfest seine Türen. Das änderte sich im Jahr 2000. Man habe sich damals überlegt, dass man noch etwas bewegen könne, solange es noch Mitarbeiter gibt, die sich mit der alten Technik auskennen, erinnern sich die drei Männer. Fünf Jahre später startete die Museumsgruppe dann mit rund zehn Ehrenamtlichen. Holik, Seidel und König sind seit Beginn dabei. Es sei zwar auch Arbeit, aber es mache einfach Spaß, sich weiter mit den alten Maschinen zu beschäftigen und ihr Wissen weiterzugeben, sagen die drei. Sie reinigen die Geräte und kümmern sich darum, dass die alten Maschinen weiterhin funktionstüchtig sind. In Führungen zeigen sie den Besuchern außerdem die alte Drucktechnik. Dann hat jeder seine Aufgabe, präsentiert routiniert seinen Druckbereich und die verschiedenen Techniken. Auch am Ferienprogramm beteiligen sie sich. „Die Kinder wollen Action haben und selbst drucken“, berichten die drei und lachen.

Jedes Jahr hat die Museumsgruppe außerdem ein großes Projekt: Sie gestalten und drucken einen Kalender mit Bezug zu Nördlingen. Während die erste Auflage nur 100 Stück waren, sind es heuer 830 Kalender. Das kostet Zeit. Rund ein halbes Jahr dauere es, bis die Kalender fertig sind, sagt Seidel. Von Frühsommer bis Herbst treffen sich die Männer deshalb immer montags, mittwochs und samstags mit den anderen Ehrenamtlichen, um die Kalender fertigzustellen. Denn es gibt viel zu tun: Die Bilder müssen herausgesucht, das Kalendarium gedruckt und Texte Korrektur gelesen werden. Wenn alle Kalenderblätter fertig sind, treffen sich die Mitglieder ein weiteres Mal, um die Blätter nach Monaten zu sortieren und sorgfältig zu verpacken. Dann werden sie in Donauwörth gebunden. Die drei Männer freuen sich, dass die Kalender von den Riesern gut angenommen werden. Der Kalender für 2020 zeigt Bilder von allen bisherigen Stadtmauerfesten. Ans Aufhören denken die drei Männer nicht. Sie wollen so lange weitermachen, wie es gesundheitlich geht. Denn Nachfolger stehen nicht bereit. Die heutige Generation sei mit Computern aufgewachsen und habe keine Verbindung mehr zu den alten Maschinen, erklären sie. Es sei traurig, dass die alte Technik dann möglicherweise ausstirbt. Doch daran wollen die drei nicht weiter denken, denn: Nach dem Kalender sei vor dem nächsten Kalender.

