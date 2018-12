vor 51 Min.

Im Dienst der Demenzkranken

LSC spendet an Sozialstation

Die Firma LEW Service & Consulting (LSC) hat 3000 Euro an die Caritas-Sozialstation Monheim gespendet. Der Betrag unterstützt die Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher, ambulanter Betreuungskräfte für demenzkranke Menschen. LSC verzichtete auf Weihnachtspräsente für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner. Der so eingesparte Betrag kommt Institutionen zugute, die sich für sozial oder gesundheitlich benachteiligte Menschen in der Region einsetzen.

Die Caritas-Sozialstation Monheim engagiert sich mit einem vielseitigen Angebot von Pflege- und Hilfeleistungen. Hierzu zählt auch die häusliche Einzelbetreuung demenzkranker Menschen. Dabei ist nicht nur die medizinisch notwendige Versorgung wichtig. Auch darüber hinausgehende Betreuung und Beschäftigung mit den Menschen seien essenziell für die Lebensqualität“, sagt LSC-Geschäftsführer Hans-Peter Kempfle. „Für Menschen mit Demenz sind solche Momente sehr wertvoll. Wenn jemand vorbeikommt, sich unterhalten will, sich für sie interessiert und einfach ein bisschen Freude ins Haus bringt, bereichert das den Alltag ungemein – auch, wenn es nur eine Stunde ist“, erklärt Pflegedienstleiterin Anita Riedelsheimer. Mit der Spende sollen auch neue Arbeitsmittel wie beispielsweise spezielle Spiele zur Förderung demenzkranker Menschen angeschafft werden. (dz)

Themen Folgen