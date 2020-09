vor 17 Min.

Im Donau-Ries-Kreis gibt es derzeit verstärkte Polizei-Kontrollen

Beamte sind in dieser Woche verstärkt auf den Straßen im Landkreis Donau-Ries präsent. Der Grund: Viele Fahrer sind durch elektronische Geräte abgelenkt.

In dieser Woche ist die Polizei verstärkt auf den Straßen der Region präsent, um ein Auge auf mögliche Verstöße von Verkehrsteilnehmern zu haben.

Im Rahmen der „Schwerpunktwoche Verkehrssicherheit“ geht es darum, die Hauptunfallursachen zu bekämpfen. Durch das digitale Zeitalter ist dabei die Ablenkung des Fahrers eines der zentralen Themen.

Sonderkontrollen der Polizei auch im Landkreis Donau-Ries

Deshalb fänden auch im Donau-Ries-Kreis Sonderkontrollen statt, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Die Problematik des „Abgelenktseins“ beschreibt das Präsidium so: „Jeder ist gewohnt, das Smartphone stets in seiner unmittelbaren Nähe zu haben, natürlich auch im Fahrzeug. Der Reiz, das Handy während der Fahrt zu benutzen, ist offenbar oft größer als die Angst vor einem Unfall, denn nach einer Studie soll jeder zehnte Unfall mit Getöteten in Zusammenhang mit Ablenkung im Straßenverkehr stehen.“

Trotz des drohenden Bußgelds von 100 Euro (und einem Punkt in Flensburg) registrierten die Gesetzeshüter im Bereich des Präsidiums (Stadt und Landkreis Augsburg sowie die Kreise Donau-Ries, Dillingen und Aichach-Friedberg) im vergangenen Jahr mehr als 6500 Verstöße in dieser Richtung: „Dazu gehören neben dem Smartphone auch die Bedienung von Navigationsgeräten und Co. während der Fahrt.“

Tausende solcher Verstöße im vergangenen und auch im aktuellen Jahr

Im aktuellen Jahr ahndete die Polizei im genannten Bereich bereits mehr als 3500 derartige Verstöße. Im Zuge der Schwerpunktwoche will die Polizei daher in ganz Nordschwaben mit einem besonderen Blick darauf kontrollieren. Ziel sei es, dadurch die Zahl der Unfälle zu reduzieren, denn: „Jeder Tote oder Verletzte ist einer zu viel.“ (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen