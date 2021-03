16:30 Uhr

Im Donau-Ries-Kreis sind immer mehr E-Autos sind unterwegs

Plus Im Jahr 2020 waren im Donau-Ries-Kries knapp 300 Elektrofahrzeuge gemeldet. 2013 waren es erst 26. Auch bei der Ladeinfrastruktur tut sich etwas.

Von Andrea Hammerl

Sie sind so etwas wie die hiesigen Pioniere der E-Mobilität. Als sich Arthur und Anett Seitz aus Oberndorf vor sieben Jahren einen Renault Zoe anschafften, gehörten sie zu den ersten im Landkreis Donau-Ries, die elektrisch fuhren – sogar mit dem Hauptauto. Im August 2013 waren es in der Region gerade einmal 26 angemeldete Elektroautos. „Wir hatten im Sommer 150, im Winter 120 Kilometer Reichweite“, erinnert sich Arthur Seitz. „Damals war der Weg das Ziel, das Auto bestimmte, wo wir hingefahren sind – inzwischen bestimmen wir, wohin wir fahren und machen uns keine Gedanken mehr darüber.“ Was vor allem mit der deutlich höheren Reichweite seines Tesla zu tun hat, weniger mit besserer Ladeinfrastruktur. Aber auch hier hat sich einiges getan.

Vor acht Jahren gab es keine einzige Ladesäule im Landkreis, bis die LEW im Jahr 2014 die erste einrichtete. „Wir haben die Lademöglichkeiten in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut“, sagt LEW-Sprecher Ingo Butters. Die ersten drei öffentlichen Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten mit 22 kW-Leistung im Landkreis Donau-Ries gingen 2014 in Betrieb.

E-Mobilität: Sieben Ladesäulen alleine in Donauwörth

In den Folgejahren seien weitere AC-Ladesäulen in Betrieb genommen worden, 2019 auch eine DC- (Gleichstrom-)Ladesäule mit zwei Ladepunkten und einer Ladeleistung von je 50 kW – ein Schnelllader also, der in circa 20 Minuten den Akku auf rund 80 Prozent auflädt. Aktuell betreiben die Lechwerke in Donauwörth sieben Ladesäulen mit insgesamt zwölf Ladepunkten, darunter zwei Schnellladepunkte. Jeweils eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten steht in Oberndorf, Rain, Kaisheim und Monheim. „Nach unserem Stand betreiben wir alle öffentlich zugänglichen Ladesäulen im Landkreis Donau-Ries“, sagt Butters. Eine Statistik zu privaten Ladeboxen liege ihm nicht vor.

Die E-Mobilität erfährt generell einen Aufschwung. Zwar hinken Zulassungszahlen und Infrastruktur noch relativ weit hinter den Zielen der Bundesregierung hinterher, doch der Trend zeigt eindeutig nach oben – wenn auch noch in homöopathischen Dosen. So stieg der Anteil der Elektroautos mit E-Kennzeichen im Landkreis Donau-Ries von 0,0073 Prozent des Gesamtfahrzeugbestandes auf immerhin 0,2 Prozent im Jahr 2020. Im Jahr 2016 waren im Landkreis 135.651 Fahrzeuge gemeldet, darunter zehn Elektrofahrzeuge.

147.451 Fahrzeuge waren 2019 insgesamt im Donau-Ries verzeichnet

Ein Jahr später waren es dann 30 Elektrofahrzeuge von insgesamt 138.622. 2018 verdreifachte sich die Zahl auf 93 Elektrofahrzeuge von 141.523, 2019 waren es schon 163 (gesamt 144.498) und allein im vergangenen Jahr verdoppelten sie sich nahezu auf 298 von 147.451 Fahrzeugen. Wobei die Abfrage bei der Zulassungsstelle nur Autos mit E-Kennzeichen erfasst hat, sodass ältere und solche mit Standardkennzeichen noch hinzukommen. E-Kennzeichen gibt es erst seit 2015 – folglich hat die Abfrage aus dem Jahr 2013 „kein Fahrzeug“ ergeben, wie Sprecherin Maria Kränzler mitteilt.

Demnächst wird auch der Landkreis selbst seine erste eigene Ladesäule betreiben. „Im Bauausschuss vom 23. Juli 2020 wurde beschlossen, dass an der Berufsschule Nördlingen eine öffentliche Ladesäule mit zwei Ladepunkten installiert werden soll“, teilt Kränzler mit. Gefördert werde die Anlage über das Programm „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ des Bundesverkehrsministeriums voraussichtlich mit 7.828,40 Euro oder 40 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Auch der Oberndorfer Arthur Seitz hat noch Visionen zur E-Mobilität

Insgesamt betreibt die LEW in der Region 319 öffentliche Ladepunkte, an denen bis zu 100 Elektroautos gleichzeitig laden. „Die Lademengen an den LEW-Ladesäulen haben sich allein von 2018 bis 2020 verdreifacht“, verdeutlicht Butters den Aufwärtstrend. Obwohl sich also einiges verbessert hat, hat Seitz es sich abgewöhnt, außer Haus zu laden. Dauerlader, Dauerparker oder Fahrer von Autos mit Verbrennermotoren, die nur mal eben kurz eine Ladesäule blockieren oder den Parkplatz beanspruchen, weil kein anderer frei ist, hätten ihn oft genug geärgert, weshalb er nur noch zu Hause in Oberndorf Strom tankt.

Visionen zur E-Mobilität hat er trotzdem noch. „Viele Planer haben noch nie ein Elektroauto gefahren“, glaubt Seitz. Es reiche nicht, hier und dort Ladesäulen hinzustellen, weil sie viel zu oft blockiert würden. Ein Elektroauto mache dann Sinn, wenn es laden kann, während es steht. Seine Vision wäre eine Park-Lade-Infrastruktur mit Steckdosen an jedem einzelnen Parkplatz – ob bei Arbeitgebern auf dem Betriebsparkplatz, in Parkhäusern oder öffentlichen Parkplätzen.

Laden, nicht Parken im Hof des Landratsamts in Donauwörth

Oder wenn nicht an jedem Parkplatz, so doch in deutlich zweistelliger Zahl. „Man muss nur Kabel von der Säule zu den Parkplätzen hin verlegen“, meint er, „mit Bürgermeistersäulen ist es nicht getan“. Womit er von Lokalpolitikern feierlich eröffnete Einzelsäulen meint.

Aus Sicht des Landratsamtes reichen sowohl Ladesäulen als auch Parkplätze aus. Die Schnellladesäule mit den beiden Ladepunkten im Hof des Donauwörther Amtes sei kein Parkplatz für E-Autos, sondern diene dem Aufladen der Elektroautos, sagt Kränzler. „Fahrer von E-Autos, die für Behördengänge im Hof parken möchten und ihr Auto nicht laden, parken auf den normalen ausgewiesenen Parkplätzen.“

