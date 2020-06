vor 3 Min.

Im Donau-Ries sind die Menschen öfter und länger krank

Im Vergleich zu Bayern gibt es deutlich mehr Ausfälle. Das ergibt eine statistische Auswertung der AOK.

Im Landkreis sind die Menschen im Vergleich zum Rest Bayerns länger und häufiger krank. Das ist das Ergebnis der statistischen Auswertung der AOK Donauwörth. Bei der Krankenkasse sind aktuell rund 71200 Kunden versichert. Mit 5,2 Prozent liegt der Krankenstand im Donau-Ries über dem Bayernwert von 4,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich landkreisweit weniger Beschäftigte krank gemeldet, der Krankenstand sank um 0,1 Prozentpunkte.

Am häufigsten sind Atemwegserkrankungen

Atemwegserkrankungen sind der häufigste Grund für Krankschreibungen. Knapp die Hälfte der Krankmeldungen gab es im vergangenen Jahr im Landkreis wegen dieser Krankheitsart. Im Jahr zuvor waren es 53,7 Prozent. Auf Muskel-/Skeletterkrankungen entfielen 31,2 Prozent, auf Erkrankungen des Verdauungssystems 21 Prozent und auf Verletzungen auf der Arbeit 17,5 Prozent.

Am längsten krank waren die Menschen wegen Rückenbeschwerden oder anderer Probleme des Skeletts. 5,9 Tage waren diese Kranken im Schnitt nicht arbeitsfähig. 2,8 Fehltage ergaben sich aus Atemwegserkrankungen, 3,5 Krankheitstage wegen Verletzungen. Insgesamt war im Freistaat durchschnittlich jeder AOK-versicherte Arbeitnehmer 17,5 Kalendertage krank, im Landkreis Donau-Ries waren es im Schnitt 19 Tage.

Während der Pandemie haben sich mehr krank gemeldet

Wie die Krankmeldungen während der Akutphase der Corona-Pandemie verliefen, kann die AOK Donauwörth aktuell noch nicht auslesen. Doch bayernweit gab es einen deutlichen Anstieg. So waren zwischen 16. März und 5. April 2020 im Durchschnitt 54 Prozent mehr AOK-Mitglieder krank geschrieben als im Vorjahr. Diesen Trend gibt es wohl auch im Landkreis. Die Diagnose Corona selbst spielt in diesem Zeitraum mit durchschnittlich 1,5 Prozent eine untergeordnete Rolle. „Uns liegt darüber hinaus noch keine Auswertung nach Krankheitsursachen vor, aber schon jetzt lässt sich sagen, dass sich während der Hochphase der Corona-Pandemie deutlich mehr Versicherte krank gemeldet haben als in den Vorjahren“, so Michael Meyer, Direktor der AOK Donauwörth. Aktuell habe sich die Lage normalisiert.

