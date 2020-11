vor 51 Min.

Im Donauwörther Brauhaus wird gewerkelt - auch an der Finanzierung

Plus Das Donauwörther Brauhaus will im Frühjahr seine neuen Räume beziehen. Die Gründer brauchen dafür aber Unterstützung. Deshalb starten sie eine besondere Aktion.

Von Fabian Kapfer

Die Tinte des Mietvertrags ist bereits seit August trocken. Die Monate danach wurde dann emsig in der Zirgesheimer Straße gearbeitet. Dort soll das Donauwörther Brauhaus im Frühjahr sein neues Zuhause beziehen. Bisher wurden die Biere noch in einem kleineren Raum über dem Café la Kami im Ried gebraut. Nun waren die Verlegung der Entwässerung und der Anfang November fertiggestellte Brauereiboden wichtige Meilensteine bei den bisherigen Bauarbeiten in der neuen Produktionsstätte. Für die drei Männer hinter dem Donauwörther Brauhaus gibt es allerdings weiterhin einiges zu tun.

Um die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen stemmen zu können, haben die Gründer Simon Baumer, Robert Heinrich und Bernhard Strauch nun ein sogenanntes „Crowdfunding“ für ihr Brauhaus gestartet. Hinter diesem Begriff steckt eine besondere Art der Finanzierung: Praktisch jeder kann dabei ein Projekt unterstützen und erhält dafür eine Gegenleistung.

Die Gründer wollen auf Unternehmen im Raum Donauwörth zugehen

Strauch, der für die Leitung der Finanzen und das Controlling beim Brauhaus zuständig ist, erklärt: „Wir konnten bereits aus eigener Kraft eine Brauanlage und den bisherigen Umbau finanzieren. Ursprünglich haben wir geplant, einen Teil der Kosten über eigene Ausschank-Events zu finanzieren.“ Dabei habe ihnen jedoch die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, so Strauch.

Er informiert über die Aktion, von der sich die Gründer nun Unterstützung erhoffen: „Wir haben ein Crowdfunding gestartet, das über die Internetplattform Startnext läuft. Außerdem werden wir auf Unternehmen in Donauwörth und Umgebung zugehen und dort um Unterstützung bitten.“ Strauch betont, dass jeder Euro zähle, um voran zu kommen.

Unterstützer bekommen T-Shirts und Pullover vom Donauwörther Brauhaus

Ein Dankeschön für die Unterstützer gibt es dabei auch. Heinrich, der für den Vertrieb verantwortlich zeichnet, ergänzt: „Es gibt – je nach Höhe der Spende – limitierte T-Shirts und Pullis vom Donauwörther Brauhaus. Außerdem wird es exklusive Unterstützer-Pakete von uns geben.“ Diese würden neben der Namensnennung des Unterstützers im Eingangsbereich der Brauerei eine personalisierte Urkunde, einen Anstecker und eine Dekorflasche des Brauhauses inklusive Füllung beinhalten, schildert Heinrich.

Baumer, der für die Unternehmensführung und das Brauen zuständig ist, versichert: „Wir wollen mit unserer Crowdfunding-Aktion zeigen, dass wir gerade auch in schwierigen Zeiten gemeinsam etwas in Donauwörth auf die Beine stellen können. Jeder Euro, den wir bekommen, fließt in den Bau des Brauhauses.“ Dabei nennt er auch einen konkreten Verwendungszweck. Um das Sudwerk zu betreiben, müsse beispielsweise der alte Stromanschluss aufgerüstet werden, da es nicht möglich gewesen sei, einen eigenen Anschluss für die Brauerei zu bekommen. „Das hat die ursprüngliche Kostenkalkulation nahezu verdoppelt“, erklärt Baumer.

Auch eine Brauereikneipe in Donauwörth ist im Gespräch

Ihnen sei bewusst, dass das Donauwörther Brauhaus ein produzierendes Gewerbe sei, jedoch wollen Baumer, Heinrich und Strauch mit der Braukultur in Donauwörth auch der Region etwas zurückgeben. Baumer sieht das Brauwesen „als Teil der Kultur“ und ist zuversichtlich, dass das Bier künftig auch in Gaststätten der Region verfügbar sein werde. Bisher gibt es, je nach Verfügbarkeit, die Biere im Café la Kami oder beim Getränkehandel Dengler zu kaufen.

Mit dem klaren Ziel, das Donauwörther Brauhaus weiter in der Region zu etablieren, hoffen die Verantwortlichen nun auf Unterstützung. Denn die Basis für weitere Fortschritte sei die Fertigstellung der Produktionsstätte, meint Strauch. In Zukunft sei die Idee einer Brauereikneipe in Donauwörth außerdem ein Thema, das die drei Männer angehen wollen.

„Es spielt in unseren Vorstellungen definitiv eine Rolle, eine kleine Kneipe zu eröffnen, in der die Menschen unser Bier trinken können“, so Baumer. Wer sich über die laufende Crowdfunding-Aktion und das Donauwörther Brauhaus informieren möchte, findet alle Informationen dazu auf der Homepage unter www.donauwoerther-brauhaus.de.

