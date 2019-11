21.11.2019

Im Doppel nicht zu schlagen

VSC-Spielerinnen Gritzner und Kampfinger holen Bezirkstitel

Als schwäbische Meister im Doppel kehrten Andrea Gritzner und Christine Kampfinger von den Bezirkseinzelmeisterschaften in Königsbrunn heim, zudem wurde Andrea Gritzner Vizemeisterin im Einzel.

Die 16 Teilnehmerinnen der B-Klasse spielten zunächst in vier Vierergruppen, wobei sich jeweils die beiden Ersten für die Endrunde qualifizierten, die im K.-o.-System gespielt wurde. Während Andrea Gritzner ihre drei Gruppenspiele gewann – darunter auch gegen Tanja Beck vom TSV Ebermergen –, schied Christine Kampfinger nach drei Niederlagen aus. Im Viertelfinale kam es für Gritzner zum Aufeinandertreffen mit Simone Heiß von der SpVgg Riedlingen. Diese gewann auch die ersten beiden Sätze, doch Gritzner konnte die Partie noch drehen und gewann im Entscheidungssatz.

Der Sieg im Halbfinale gegen Strack aus Langenneufnach war eine klare Angelegenheit für die VSC-Spielerin, die im anschließenden Finale auf Sarah Fendt aus Thannhausen traf. Zuletzt im Punktspiel hieß die Siegerin Andrea Gritzner, und auch diesmal schien es wieder zu ihren Gunsten zu laufen. In einer sehr ausgewogenen Partie mit schönen Ballwechseln führte sie im fünften Satz sogar mit 5:1 und 8:5, musste aber am Ende nach einem knappen 9:11 ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren. Trotzdem war Gritzner nicht allzu traurig, denn sie qualifizierte sich wieder für die bayerischen Meisterschaften.

Das war es aber noch nicht für diesen Tag, denn im Doppel mit Mannschaftskollegin Christine Kampfinger sollte es noch besser laufen. Obwohl beide in den letzten Mannschaftsspielen nicht mehr so gut harmoniert hatten, zeigten sie sich in Königsbrunn von ihrer besten Seite. Zunächst trafen sie auf Glink/Kerler aus Mindelzell, die sie in fünf Sätzen niederrangen.

Nach einem 3:1-Sieg gegen die einheimischen Haltmayer/Tuffentsammer standen sie im Endspiel den Schwestern Simone Heiß (Riedlingen) und Tanja Beck (Ebermergen) gegenüber. Die ersten beiden Sätze gingen ganz knapp an die Donauwörtherinnen, am Ende hieß es 3:1, und sie konnten sich ziemlich überraschend über den Bezirkstitel freuen. (ttd)