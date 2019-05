05:18 Uhr

Im Freibad Donauwörth ist das Wasser wärmer als die Luft

Trotz dunkler Wolken am Himmel hat im Donauwörther Freibad am Wochenende die Saison begonnen. Das Bild zeigt Erich Keller (links) und Ludwig Hollmann (rechts), die am Starttag die Aufsicht hatten.

Trotz niedriger Temperaturen herrscht bei der Saisoneröffnung in Donauwörth keine Total-Flaute.

Von Helmut Bissinger

„Im vorigen Jahr hatten wir am ersten Tag 29 Grad“, erinnert sich Rettungsschwimmer Ludwig Hollmann. Wie auch Schwimmmeister Robert Blaschek hatte er in diesem Jahr hingegen zur Eröffnung des Freibads in Donauwörth mit einer absoluten Flaute gerechnet. Weil das Wetter aber besser als die Vorhersage war, kamen aber doch schon einige Besucher auf den Schellenberg.

Das Wasser in den Becken war wärmer als die Außentemperatur. „Mit einem Bademantel am Beckenrand war es ein herrliches Vergnügen“, erzählt Blaschek. Als die Pforten des Freibads erstmals in diesem Jahr öffneten, warteten schon einige Besucherinnen. Denn in den ersten Stunden, erzählen Hollmann und Erich Keller (Fachangestellter für den Badebetrieb), seien es nur weibliche Besucher gewesen.

Sicherheitsdienst wieder täglich vor Ort

Die beiden Männer erlebten in der Aufsicht in einen „geruhsamen Tag“, ebenso wie der Sicherheitsdienst, der auch in diesem Jahr regelmäßig seinen Dienst verrichtet. Ob die Temperaturen in diesem Jahr auch wieder so steigen, dass es Besucherrekorde gibt? Diese Frage bewegt das Aufsichts- und Sicherheitspersonal ebenso wie den Betreiber des Kiosk beim Bad. Pächter Felix Reischel hat seinen Kiosk kräftig saniert.

Die Mitarbeiter um Schwimm-meister Robert Blaschek waren seit Ostern täglich bis zu zehn Stunden im Freibad aktiv, um es aus dem Winterschlaf zu wecken. Inzwischen erhielt das Springerbecken einen neuen Anstrich und auch der Boden des Nichtschwimmerbeckens strahlt in frischem Blau den Besuchern entgegen.

Das Wasser hat 21,3 Grad

Die Becken sind bereits seit zwei Wochen gefüllt, sie werden mit der Solaranlage erwärmt. Die Gasheizung wird nur im Bedarfsfall zugeschaltet. Das Ziel, zur Eröffnung mindestens 20 Grad Wassertemperatur zu haben, wurde sogar überschritten: 21,3 Grad zeigte das Thermometer an. Die provisorischen Maßnahmen am Planschbecken scheinen den Winter gut überstanden zu haben, sodass es in diesem Jahr nach aktuellem Stand keine Probleme geben dürfte.

Verbessert wurde die Situation im Bereich des Weges entlang des Nichtschwimmerbeckens.

Themen Folgen