Im Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken

Erfreuliche Zahlen meldet die Agentur für Arbeit in Donauwörth.

Im Landkreis Donau-Ries liegt die Quote so niedrig wie fast nirgends in Deutschland. Stärkster Rückgang bei jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Donau-Ries sank im Oktober auf 1,5 Prozent und ist somit um 0,1 Prozent niedriger als im Vormonat. „Die bundesweite Abkühlung der Konjunktur wirkt sich noch nicht auf die Arbeitsmarktlage in der Region aus. Denn im Vorjahr lag die Arbeitslosenquote ebenfalls bei 1,5 Prozent. Das ist deutschlandweit weiterhin eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten“, informiert Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Viele starten in einen neuen Lebensabschnitt

Den stärksten Rückgang verzeichnet die Region bei den jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Hier sind 119 arbeitslos gemeldet, das sind 42 weniger als im Vormonat. Dies liegt daran, dass viele eine Ausbildung, Beschäftigung oder ein Studium aufgenommen haben.

Richard Paul berichtet weiter: „Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ist auch im Monat Oktober noch enorm. Es haben sich 531 Menschen im Oktober neu arbeitslos gemeldet. 223 Personen kamen aus der Erwerbstätigkeit. Insgesamt beendeten 606 Personen ihre Arbeitslosigkeit, hiervon haben 210 eine Beschäftigung aufgenommen. Seit Jahresbeginn haben sich 5.670 Menschen im Landkreis Donau-Ries arbeitslos gemeldet und 5504 abgemeldet.

Nachfrage nach Arbeitskräften gestiegen

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 1,8 Prozent. Das entspricht genau 496 Personen. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,3 Prozent (119 Personen). 278 ausländische Arbeitslose und 149 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist gestiegen. Dem Arbeitgeberservice wurden im Oktober 413 neue Stellen gemeldet (78 mehr als im Vormonat). Seit Jahresbeginn wurden von den Firmen 3931 Stellenangebote aufgegeben. Aktuell sind 1659 offene Arbeitsstellen im Landkreis gemeldet, davon liegen bei gut 86 Prozent die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Der Anteil an Stellen, die von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet sind, liegt bei 36,1 Prozent. Zwei von drei Arbeitsplätzen sind also Zeitarbeits-Angebote.

