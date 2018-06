vor 38 Min.

Im Rathaus laufen die Fäden zusammen

Gemeinde baut eine Praktikums- und Ausbildungsbörse auf

Von Helmut Bissinger

Die Idee wurde bei einer „Handwerkerbrotzeit“ geboren. Dazu hatte Bürgermeister Karl Malz eingeladen. „Der ständige Austausch mit unseren Handwerkern ist mir ein großes Anliegen“, sagt er.

Er sei schon erstaunt gewesen, wie sich bei den örtlichen Betrieben der Mangel an Fach- und Nachwuchskräften abbilde. Deshalb müsse man nicht nur überregional, sondern auch „vor Ort“ handeln, erklärt Malz.

Handwerk und Gewerbe näherbringen

Gemeinsam mit den Unternehmen am Ort hat er die „Tapfheimer Praktikums- und Ausbildungsbörse“ ins Leben gerufen. Damit wolle man den Jugendlichen das regional starke Handwerk wie auch Gewerbe näherbringen. Sie könnten bei den örtlichen Firmen Praktika absolvieren. „Die Resonanz bei den Unternehmern ist groß“, freut sich Malz. Hineinschnuppern kann man demnach in Tapfheim in die Berufsfelder Bäcker, Zimmerer, Bauzeichner, Büro-, Bank- und Versicherungskaufmann, aber auch Mechatroniker, Landmaschinenmechaniker, Metallbau, Projekt- und Bauleitung, Vermessung, Bauzeichner, Personaldisposition und Service-Kraft in der Gastronomie.

Praktikumsplätze werden nach Angaben des Bürgermeisters zu den von den Schulen vorgegebenen Zeiten oder an frei vereinbarten Tagen ermöglicht. Er selbst werde sich dafür einsetzen.

Hinzu käme eine große Zahl von freien Ausbildungsplätzen: vom Bäcker über Zimmerer bis hin zu Maurern und Bauzeichnern, ebenso im Bank- und Versicherungswesen und in der Gastronomie.

Interessenten können sich an die Gemeinde Tapfheim wenden. Sie werde dann selbst vermittelnd tätig werden, sagt der Bürgermeister. Telefon 09070/9666-57.

