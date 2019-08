vor 45 Min.

Im Sommer gehen die Konserven aus

In den Ferien wird häufig besonders wenig gespendet, berichtet das BRK

Die Kombination aus Ferienbeginn und Hitzewelle wirkt sich erfahrungsgemäß negativ auf die Blutbestände aus. Dem will das Bayerische Rote Kreuz entgegenwirken. Jeden Tag werden in Bayern 2000 Blutkonserven benötigt. Durch die geringe Haltbarkeit der Blutpräparate von lediglich 42 Tagen ist es nicht möglich, einen Vorrat für den gesamten Sommer anzulegen. Dennoch ist ein entsprechender Puffer essenziell, um eventuelle Engpässe abzufangen und dabei jederzeit auf Großschadenslagen reagieren zu können. Die einzige Möglichkeit zur Aufrechterhaltung der Versorgung besteht daher im kontinuierlichen Engagement der Menschen in Bayern.

Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes bietet auch im August zahlreiche Möglichkeiten zur mobilen und stationären Blutspende. Mit dem Reise-Check auf der Homepage www.blutspendedienst.com bietet der Blutspendedienst allen Urlaubsrückkehrern einen neuen, digitalen Service für Vollblutspender. Basierend auf Angabe von Reiseziel und Reisezeitraum werden das nächstmögliche Spendedatum ermittelt und Informationen zu möglichen Rückstellungsgründen angezeigt. Termine, aktuelle Informationen sowie eventuelle Änderungen sind unter der kostenlosen Hotline des Blutspendedienstes 0800/1194911 zwischen 8 und 17 Uhr oder unter www.blutspendedienst.com im Internet aktuell abrufbar.

Termine in nächster Zeit in der Region

Mittwoch, 14. August: „McDonald’s Blutspendemobil“ in Donauwörth (An der Westspange 4) von 14 bis 20 Uhr.

Freitag, 16. August: BRK-Zentrum in Donauwörth (Jennisgasse 7) von 16 bis 20 Uhr.

Dienstag, 20. August: Grund- und Mittelschule in Monheim (Schulstraße 6) von 16 bis 20.30 Uhr.

Donnerstag, 22. August: Mehrzweckhalle in Marktoffingen (Raiffeisenstraße) von 17 bis 20.30 Uhr. (dz)