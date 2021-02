vor 18 Min.

Impf-Affäre: Stellungnahme der Mitarbeiter des Landratsamtes Donau-Ries im Wortlaut

Hier lesen sie die Stellungnahme der 45 Führungskräfte des Landratsamtes Donau-Ries zur Impfung ihres Landrats Stefan Rößle im Wortlaut.

Seit fast genau einem Jahr stellen sich nun unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Landratsamt mit beispielhaftem Engagement den großen Herausforderungen der Corona - Pandemie. Zusammen mit ihnen müssen wir diese zusätzlichen Anforderungen neben unseren originären Aufgaben verrichten. Zudem haben auch wir uns mit Personalausfällen wegen Quarantäne, Kinderbetreuung, Beschäftigungsverboten etc. auseinanderzusetzen. Weil wir sehr viel Sinn in unserer Arbeit sehen und weil wir gerne für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis da sind, haben wir seither mehr als 12000 Überstunden aufgebaut, davon alleine fast 4000 Überstunden an den Wochenenden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen sind seit fast einem Jahr an sieben Tagen pro Woche im Einsatz und viele von uns haben die Grenze der Belastbarkeit längst überschritten. Trotzdem ist Aufgeben keine Option, weil fast täglich neue Herausforderungen und Aufgaben an die Landratsämter weitergereicht werden.

In solch einer noch nie dagewesenen Belastungssituation passieren auch Fehler. Natürlich ist es dann die Aufgabe einer unabhängigen Berichterstattung, diese Fehler aufzugreifen und den Finger in die jeweilige Wunde zu legen. Es sollte aber auch Aufgabe einer verantwortungsvollen Medienlandschaft sein, fair und objektiv zu berichten sowie bisweilen auch einmal aufzuzeigen, das Enormes geleistet wird und sehr Vieles auch gut funktioniert. Wir Führungskräfte sind enttäuscht, dass unsere regionale Presse derzeit vor allem über „Bad News“ berichtet und dies ohne Rücksicht auf die verantwortlichen Menschen in unserer Behörde tut. Übrigens, auch unser Chef, Landrat Stefan Rößle, ist ein Mensch – ein sehr fleißiger, ehrlicher und werteorientierter Mensch. Er hat unumwunden eingestanden, geimpft worden zu sein und er lässt aus eigenem Antrieb heraus klären, ob sein Verhalten zu beanstanden ist.

Sämtliche Führungskräfte und die Personalvertretung bekennen sich klar zu unserem Chef und Behördenleiter. Wir stehen uneingeschränkt hinter ihm.

Personalleiter Andreas Seifert, im Vertretung aller 45 Führungskräfte des Landratsamtes

Themen folgen