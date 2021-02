18:22 Uhr

Impfung im Donau-Ries: Registrierung per Telefon möglich

Im Landkreis Donau-Ries gibt es jetzt eine Möglichkeit sich per Telefon für eine Impfung zu registrieren.

Ab sofort gibt es eine Hotline für die Registrierung zur Impfung im Landkreis Donau-Ries. Für alle, die sich mit der Online-Registrierung für eine Impfung schwergetan haben, bietet der Landkreis jetzt eine neuen Service an. Wie berichtet wurde dieser an einen externen Dienstleister vergeben. Die Mitarbeiter an dieser Durchwahl vergeben keine Termine, sondern nehmen lediglich eine Registrierung vor. Sobald Termine verfügbar sind, werden registrierte und berechtigte Nutzer informiert. Bisher war eine Registrierung ausschließlich online unter https://impfzentren.bayern/citizen/ möglich.

Telefonische Reservierung hat keine zeitlichen Vorteile

Eine telefonische Registrierung hat gegenüber einer Online-Registrierung keinerlei zeitlicher Vorteile. Nach aktuellem Stand werden telefonisch registrierte Nutzer auf dem Postweg informiert, weshalb es hier gegenüber einer Online-Registrierung zu Verzögerungen kommen kann.

Erreichbar ist die Durchwahl von montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr unter den Rufnummern: 0906/12678930 für Donauwörth und 09081/2181712 für Nördlingen.

