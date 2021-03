Impfungen im Landkreis Donau-Ries: Diese Unterlagen brauchen Sie

Derzeit werden im Landkreis Donau-Ries Bürger über 70, aber auch pflegende Angehörige. Das BRK-Nordschwaben klärt auf, welche Unterlagen Berechtigte mitbringen müssen.

Nicht nur Bürger über 70 Jahren, sondern auch andere priorisierte Personen werden derzeit geimpft. Diese müssen einen entsprechenden Nachweis zum Impftermin mitbringen. Darauf weist das das BRK-Nordschwaben, das im Landkreis Donau–Ries das Impfen in den Zentren organisiert, nun hin.

Die pflegebedürftige Person oder deren Betreuungsperson soll schriftlich die beiden engen Kontaktpersonen benennen. Zusätzlich erbitten wir den Nachweis über die Pflegebedürftigkeit oder ein Schreiben der Pflegekasse. Personen mit entsprechenden Vorerkrankungen : Es braucht ein ärztliches Attest, aus dem die Art der Vorerkrankung erkennbar ist und wie hoch der Hausarzt das persönliche Risiko einstuft. Die Erkrankung muss nicht eindeutig benannt werden. Anstelle des Attestes kann auch ein Arztbrief vorgelegt werden.





Es braucht ein ärztliches Attest, aus dem die Art der erkennbar ist und wie hoch der Hausarzt das persönliche Risiko einstuft. Die Erkrankung muss nicht eindeutig benannt werden. Anstelle des Attestes kann auch ein Arztbrief vorgelegt werden. Bürger über 70 Jahre: Es braucht einen gültigen Personalausweis oder die Krankenkassenkarte. Personen ab dem 70. Lebensjahr sind aufgrund Ihres Alters bereits in der Prioritätsstufe 2. Hier wird kein ärztliches Attest mehr benötigt. Sollten Sie aber diverse Vorerkrankungen haben, kann es für das ärztliche Aufklärungsgespräch sinnvoll sein, den aktuellen Medikamentenplan mitzubringen.





Es braucht einen gültigen Personalausweis oder die Krankenkassenkarte. Personen ab dem 70. Lebensjahr sind aufgrund Ihres Alters bereits in der Prioritätsstufe 2. Hier wird kein ärztliches Attest mehr benötigt. Sollten Sie aber diverse haben, kann es für das ärztliche Aufklärungsgespräch sinnvoll sein, den aktuellen Medikamentenplan mitzubringen. Enge Kontaktpersonen einer schwangeren Person: In diesem Fall muss die schwangere Person die beiden engen Kontaktpersonen schriftlich benennen. Es braucht eine Bestätigung über das Vorliegen einer Schwangerschaft. Einige Krankenkassen bieten bereits Vorlagen für die Bescheinigung an.





In diesem Fall muss die schwangere Person die beiden engen Kontaktpersonen schriftlich benennen. Es braucht eine Bestätigung über das Vorliegen einer Schwangerschaft. Einige Krankenkassen bieten bereits Vorlagen für die Bescheinigung an. Priorisiert impfberechtigt aufgrund der Tätigkeit: Im Impfzentrum wird ein Tätigkeitsnachweis des Arbeitgebers benötigt. Die Einstufung ergibt sich auch wieder aus der Coronaimpfverordnung und aus dem Begründungstext dazu

Das BRK Nordschwaben erläutert, dass es „gerade in unserem Landkreis für alle ein großes Anliegen sein sollte, dass die priorisiert durchgeführten Impfungen klar nachvollziehbar sind.“ Alle bayerischen Impfzentren seien inzwischen dazu verpflichtet, für jede durchgeführte Impfung die entsprechende Berechtigung zu belegen. „Nur so kann vermieden werden, dass Unberechtigte Zugang zu den priorisierten Impfungen bekommen und die besonders vulnerablen Personengruppen unnötig lange auf ihren Impfschutz warten müssen“, heißt es vom BRK.

Ohne passende Unterlagen kann nicht geimpft werden

„Unseren Teams in den Impfzentren arbeiten täglich hart daran, den verfügbaren Impfstoff genau denen zukommen zu lassen, die ihn am dringendsten benötigen und die Impfungen so effektiv wie möglich durchzuführen, aller Hürden zum Trotz“, sagt Arthur Lettenbauer. Deshalb ergeht die dringende Bitte die benötigten Unterlagen zum Termin mitbringen.

So können unnötig lange Wartezeiten oder die mögliche Ablehnung einer Impfung vermieden werden. (dz)

