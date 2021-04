In Bäumenheim steht das nächste Millionenprojekt bevor

Plus Die Gemeinde Bäumenheim will das gesamte Areal des Schulzentrums neu gestalten. Das Projekt geht in die Millionen. Was genau geplant ist.

Wer dieser Tage durch Bäumenheim spaziert, der kann selbst sehen, dass die Gemeinde mitten im Umbruch steckt. Die Hauptstraße ist eine Großbaustelle – und wird es erstmal bis Juni bleiben. Und das nächste Mammutprojekt steht schon vor der Tür. Das gesamte Areal der Grund- und Mittelschule samt Hallenbad und Turnhalle soll abgerissen werden und neu gebaut werden. Kosten für das Gesamtprojekt: 44 Millionen Euro.

Warum am Ende das gesamte Schulzentrum Bäumenheim neu aufgesetzt wird

Dass die Schule durch einen Neubau ersetzt werden soll, ist bereits ausgemachte Sache. Mit den Gemeinden Mertingen und Oberndorf bildet Bäumenheim einen Schulverband. Die Kosten für Abriss und Neubau teilen sich die Gemeinden, wobei der Löwenanteil bei Bäumenheim liegt (siehe Info). Der Freistaat fördert den Neubau mit 7,8 Millionen Euro. Hallenbad und Turnhalle aber sind ganz allein Sache der Gemeinde Bäumenheim. Doch weil nicht nur die Grund- und Mittelschüler aus Oberndorf und Mertingen, sondern auch aus Tapfheim dort bisher schwimmen gelernt haben, will Bäumenheim einen interkommunalen Zweckverband gründen, der die Kosten von geschätzten zehn Millionen Euro auf die Partner verteilt.

Auch der Landkreis Donau-Ries soll mit ins Boot geholt werden, weil auch Kinder und Jugendliche der Schulen in Bäumenheim schwimmen, bei denen der Kreis der Sachaufwandsträger ist – beispielsweise das Gymnasium Donauwörth oder der Förderschule in Kaisheim. Kurzum: Der Landkreis und viele Gemeinden brauchen das Hallenbad. Deshalb setzt Bäumenheim auch darauf, dass alle mitzahlen. Eine von Bürgermeister Martin Paninka erhoffte Förderung von drei Millionen Euro aber, ist noch völlig unklar.

In dieser Halle befindet sich das Bäumenheimer Hallenbad im Erdgeschoss und eine Einfachturnhalle im Obergeschoss. Das Gebäude soll abgerissen werden. Foto: Barbara Wild

Neu ist, dass auch die Turnhalle – energetisch saniert vor zehn Jahren – nicht bleiben soll. Die Münchner Architekten Krug Grossmann haben vor wenigen Tagen der Arbeitsgruppe des Mittelschulverbandes eine Machbarkeitsstudie vorgelegt, denn eigentlich war angedacht, dass die jetzige Schwimmhalle in Zukunft für den Schulbetrieb genutzt werden könnte. Mittagsbetreuung, Ganztagesbereich oder eine Aula – das alles war im Gespräch. Doch die Analyse der Architekten machte klar, wie schwierig das umzusetzen ist. Denn das Gebäude mit dem Vorbau hat verschiedene Ebenen. Die Vorgabe des barrierefreien Zugangs für öffentliche Gebäude wäre nur sehr teuer umzusetzen. Und auch grundsätzlich wäre es alles andere als einfach in der Schwimmhalle ein vernünftiges Raumkonzept zu installieren, so die Architekten. Problematisch seien unter anderem auch die niedrigen Decken. Die Lichtverhältnisse seien schwierig und es müssten mehrere Zugänge geschaffen werden.

Der Neubau des Schulzentrum Bäumenheim 1 / 6 Zurück Vorwärts Das Schulzentrum besteht aus der Grundschule Bäumenheim und der Mittelschule Bäumenheim . Die Mittelschule besuchen auch Schüler aus Oberndorf und Mertingen. Deshalb gibt es hier einen Schulverband.

Die Gebäude sind in den 70er-Jahren entstanden.

Der beschlossene Neubau des Schulgebäudes für beide Einrichtungen kostet für Bäumenheim etwa 15,3 Millionen Euro, für Oberndorf zwei Millionen Euro und für Mertingen 1,85 Millionen Euro. Die Anteile sind abhängig von der Schülerzahl aus den Gemeinden.

Der Neubau des Hallenbades wird auf zehn Millionen Euro geschätzt. Bäumenheim hofft auf drei Millionen Euro Förderung und gemeinsame Finanzierung mit Partnergemeinden (Oberndorf, Tapfheim, Mertingen, Donauwörth) über einen interkommunalen Zweckverband.

Der Neubau einer Zweifachturnhalle wird auf sechs Millionen Euro geschätzt. Die Kosten übernimmt Bäumenheim als Eigner. Fördermittel gibt es wohl 1,2 Millionen Euro. 350.000 Euro für die energetische Sanierung im Jahr 2010 müssen zurückgezahlt werden.

Ziel ist es die Gebäude ab 2024 abzureißen und das Schulzentrum bis Ende 2028 neu gebaut zu haben.

Kurzum: Sie empfehlen auch hier einen Neubau. Dieser würde zudem mit 1,2 Millionen Euro gefördert werden. Am Ende, so die Architekten, die auch einen Kostenpuffer berücksichtigt haben, sei der Neubau des Schulzentrums mit Hallenbad finanziell so gut wie deckungsgleich mit einer Sanierung: Mit Abzug der verschiedenen Fördermittel beläuft sich das Gesamtprojekt auf 35 Millionen Euro.

Der Gemeinderat Bäumenheim zieht mit

Der Gemeinderat Bäumenheim ist dem Vorschlag der Architekten am Dienstagabend einstimmiggefolgt. Die 14 anwesenden Räte waren sich einig, dass ein komplette Neuplanung des Geländes mit den insgesamt drei Neubauten für Schule, Hallenbad und Turnhalle eine zukunftsfähige Lösung für Bäumenheim und die anderen Gemeinden ist. Auch städtebaulich könnte man somit neue Akzente setzen. Da in der gleichen Sitzung der Haushalt beschlossen wurde, machten alle Fraktionssprecher durch die Bank deutlich, wie wichtig es sei, jetzt gut zu haushalten, damit das Mammutprojekt Schulzentrum Bäumenheim gestemmt werden könne. Klar ist, dass die Kommune für die Finanzierung enorme Schulden machen muss. Derzeit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 364 Euro pro Einwohner. In Bäumenheim leben rund 4700 Bürger.

Dennoch scheuen die Gemeinderäte, die zeitnah die Bürger detaillierter informieren wollen, das Projekt nicht. Der bisherige Zeitplan sieht vor, dass im Herbst 2024 die ersten Bagger anrollen. Bis November 2028 soll alles stehen.

Lesen Sie auch: