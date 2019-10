vor 16 Min.

In Donauwörth ist jetzt Wiesn-Zeit

Am Wochenende findet wieder das Kiwanis-Oktoberfest in Donauwörth statt.

Am kommenden Freitag startet das Oktoberfest. Talk mit den OB-Kandidaten. Was sonst alles geboten ist.

Es ist Wiesn-Zeit. Wenn in München das Oktoberfest vorbei ist, dann heißt es in Donauwörth „O’zapft is!“. Der Kiwanis-Club Donauwörth verwandelt zusammen mit dem Jugendzentrum Donauwörth und dem Wasserhaustreff Nordheim vom 11. bis 13. Oktober den Volksfestplatz in einen kleinen, aber feinen Vergnügungspark.

Bereits zum elften Mal freut man sich auf Musik und bayerische Schmankerln, auf das beheizte Festzelt, die Schießbuden, Autoscooter und auf die Schiffsschaukel. Oberbürgermeister Armin Neudert wird am Freitag um 18.30 Uhr das erste Fass anzapfen und die Frei-Maßen an die Besucher verteilen. Die Band X-Perience spielt dann ab 19 Uhr.

Am Samstag geht es los um 11 Uhr mit der Rentnerband, Weißwurstfrühstück und feinen Schmankerln zum Mittagstisch vom Festwirt. Der Nachmittag wird wieder den Kindern und Familien gewidmet. Im Festzelt gibt es dann verschiedene Spielstationen und Kinderschminken. Unter dem Motto „Doppelter Spaß zum reduzierten Preis“ können sämtliche Fahrgeschäfte bis 17 Uhr nach Herzenslust ausprobiert werden. Von 14.30 bis 15.30 Uhr singt zudem der Heimatchor Donau-Ries.

Die Holzheimer Musikanten spielen ab 19 Uhr mit Einlagen der Mertinger Schuhplattler und Goißlschnalzer auf. Wie der Slogan „Mia schpuin ois“ schon sagt, reicht das Programm von Schlager über Oldies und Tanzmusik bis zur Rock- und Popmusik und den aktuellen Hits.

Podiumsdiskussion mit vier OB-Kandidaten

Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst, musikalisch umrahmt durch den Heartchor und mit anschließender Oldtimerweihe. Musikalisch geht es beim Frühschoppen mit der Wörnitzsteiner Musikkapelle weiter. Ab 14 Uhr findet eine Podiumsdiskussion mit den vier OB-Kandidaten unter der Moderation von DZ-Redaktionsleiterin Barbara Wild statt. Bei Kaffee und Kuchen klingt dann das 11. Oktoberfest am Nachmittag gemütlich aus.

„Der gesamte Erlös des Oktoberfests wird wieder sozialen Projekten zur Verfügung gestellt“, erklärt Präsident Richard Hörmann: „Deshalb engagieren sich alle Kiwanis-Mitglieder und deren Partner ehrenamtlich und mit vollem Einsatz an diesen drei Tagen.“ (dz)

Im Vorfeld können Tische reserviert und die Oktoberfest-Pakete „Gaudi-Weiß-Blau“, „Gaudi-Nacht“ oder „Gaudi-Max“ beim Kiwanis Club gebucht werden. Kontakt über den Kiwanis Club Donauwörth, Karl Kammer, E-Mail: karl-kammer@gmx.de oder sponsoring@kiwanis-donauwoerth.de

