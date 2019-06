vor 41 Min.

In Holzheim sprudeln die Steuern

„Wir sind in einer ausgezeichneten Lage“Im Zuge der Dorferneuerung in Bergendorf konnte auch ein attraktiver Erlebnisspielplatz verwirklicht werden. 2019 wird die Gemeinde Holzheim in ihren Ortsteilen weiter investieren.

Im Vergleich zu anderen bayerischen Kommunen dieser Größe kann die Lechgemeinde von hohen Steuereinnahmen profitieren. Wofür diese ausgeben werden

Von Barbara Wild

Mit knapp 1200 Einwohnern gehört Holzheim zu den kleineren Gemeinden im Landkreis Donau-Ries. Doch dafür kann die Kommune eine vergleichsweise hohe Steuerkraft aufweisen. Und den Unternehmen vor Ort geht es gut, denn zum vierten Mal in Folge kann Holzheim Gewerbesteuern in vierstelliger Höhe verbuchen. 1,3 Millionen Euro werden voraussichtlich 2019 laut Planung von VG-Kämmerin Anita Hell in die Gemeindekasse gespült. Hinzu kommen fast 800000 Euro, fast 40000 Euro mehr als 2018, durch die Einkommenssteuer der Bewohner. Im landesweiten Vergleich ähnlich großer Kommunen liegt Holzheim seit Jahren sehr deutlich über dem Mittelwert. Bei 1180 Bewohnern kann eine Steuerkraft von 1500 Euro pro Kopf errechnet werden. Das sind fast 650 Euro mehr als im bayerischen Durchschnitt.

„Wir befinden uns in einer ausgezeichneten Lage“, sagt Bürgermeister Robert Ruttmann. Er freut sich vor allem, dass im Ort selbst viele Arbeitsplätze vorhanden sind. Über 650 versicherungspflichtige Stellen hat Holzheim zu verzeichnen.

Das Geld soll auch ausgegeben werden. 2,3 Millionen Euro will die Kommune dieses Jahr investieren, und das kann sie, ohne neue Schulden aufzunehmen.

Größter Posten auf der Ausgabenseite sind Schlusszahlungen für die Dorferneuerung in Bergendorf und Riedheim samt Gehwegen und Kanal mit 1,1 Millionen Euro. Der Straßenbau in Bergendorf wurde zwar weitgehend 2017 abgeschlossen, doch die Rechnungen schlagen allesamt 2019 zu Buche. Hinzu kommen die Erschließungskosten im Neubaugebiet „Moosweg“ mit 320000 Euro und im Gewerbegebiet „Rainer Straße III“ mit 250000 Euro, neue Fahrzeuge für die Feuerwehren Holzheim, Pessenburgheim und Bergendorf schafft die Gemeinde für 285000 Euro an.

Auch für den Breitbandausbau hat Holzheim heuer 23000 Euro eingeplant und sollte diese aufgrund von zugesagten Fördermitteln auch ausgeben. Für den Ankauf neuer Grundstücke will die Kommune im laufenden Jahr insgesamt 200000 Euro ausgeben.

Bei den laufenden Kosten schlagen vor allem die Personalkosten für den Kindergarten ordentlich zu. 350000 Euro gibt die Gemeinde dafür 2019 aus. Das sind noch einmal knapp 25000 Euro mehr als im Vorjahr. Grund dafür sind die gestiegenen Buchungszeiten der Eltern für ihren Nachwuchs. Kein einziges Kind in Holzheim muss eine auswärtige Kindertagesstätte besuchen – darauf ist man in der Gemeinde stolz. Und man investiert weiter in den Kindergarten. Unter anderem wird der Keller ausgebaut.

Die Umlage für den Schulverband der Grundschule Holzheim erhöht sich dieses Jahr auf 115000 Euro, weil mehr Schüler aus Holzheim stammen. Die Zahlungen für den Mittelschulverband Rain steigen auf 17000 Euro an. An den Landkreis überweisen die Holzheimer gut 820000 Euro Kreisumlage. Das sind satte 160000 Euro mehr als im Vorjahr. An die VG Rain zahlt die Gemeinde 190000 Euro.

Am Ende der Haushaltsrechnung kann die Gemeinde Holzheim fast 700000 Euro zur Seite legen und dem Vermögenshaushalt zuführen. „Das ist sehr beachtlich“, so Kämmerin Anita Hell. An sich bescheinigt sie der Gemeinde geordnete Haushaltsverhältnisse. Die Planungen wurden von den Gemeinderäten einstimmig beschlossen.

Themen Folgen