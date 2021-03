vor 20 Min.

In Mauren entsteht ein neues Baugebiet

Plus Im Harburger Ortsteil Mauren soll ein neues Wohngebiet entstehen. Wie viele Häuser dort gebaut werden könnten und was die nächsten Schritte sind.

Die Stadt Harburg kommt in ihrem Bestreben, wieder flächendeckend Bauland zu schaffen, einen weiteren Schritt voran. Im Ortsteil Mauren soll ein neues Wohngebiet entstehen. Bekanntlich hat die Kommune das Problem, dass sie Interessierten aktuell keinen einzigen Bauplatz anbieten kann. Alle Parzellen, welche die Kommune hatte, sind verkauft. In Mündling und in Großsorheim laufen derzeit die Erschließungsarbeiten, um neue Grundstücke auf den Markt bringen zu können. Auch in anderen Stadtteilen soll in absehbarer Zeit wieder gebaut werden können.

Der Stadtrat startete nun das Verfahren für den Bebauungsplan „Reinberg II“ in Mauren. Dort, so berichtete Bürgermeister Christoph Schmidt, sei es der Kommune im vorigen Jahr gelungen, ein landwirtschaftliches Grundstück am westlichen Ortsrand zu erwerben. Die Fläche ist etwa 1,6 Hektar groß und liegt zwischen der Straße Im Oberdorf und der Reinbergstraße. Hinzu kommen dort zwei private Flächen mit insgesamt etwa 400 Quadratmetern, die ebenfalls in den Bebauungsplan eingeschlossen werden sollen.

Harburgs Bürgermeister Schmid stellt zwei Entwürfe vor

Schmidt präsentierte zwei erste Entwürfe, die ein Planungsbüro im Auftrag der Stadt gefertigt hatte. Bei der einen Variante führt eine Straße durch das Baugebiet, bei der anderen Variante ist dieses nur vom Bürgermeister-Straß-Weg her angebunden und bildet einen in sich geschlossenen Bereich.

Die vier Stadträte aus Mauren zeigten sich zufrieden, dass es gelungen sei, das Areal zu kaufen. Einhellig begrüßten die Ratsmitglieder die Lösung mit Anschlüssen an den Bürgermeister-Straß-Weg und die Straße Im Oberdorf. Freilich dürfe die Verbindung durch das neue Wohngebiet nicht zu einer „Umgehungsstraße“ für den Durchgangsverkehr werden.

Rund 20 neue Bauplätze soll es in Mauren geben

Im nächsten Schritt werden jetzt die Planungen konkretisiert. Den Entwürfen zufolge könnten in dem Gebiet um die 20 Bauplätze entstehen. Matthias Schröppel (PWG-BG-FW) regte an, in einem Teilbereich des Bebauungsplans auch Mehrfamilienhäuser zuzulassen. Dieser Gedanke soll in weiteren Planungen als mögliche Variante berücksichtigt werden.

