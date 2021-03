12:00 Uhr

In Rain haben wohl Jugendliche an der Grundschule Feuer gelegt

An der Grundschule Rain haben Unbekannte im Bereich der Fahrradgaragen Feuer gelegt. Die Polizei vermutet Jugendliche.

Ein Zeuge bemerkt ein flackerndes Licht im Bereich der Fahrradgarage.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag auf dem Schulgelände der Johannes-Bayer-Grundschule in Rain ein Feuer gelegt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Zeuge gegen 0.30 Uhr zunächst ein flackerndes Licht im Bereich der Fahrradgarage. Als er nachschaute, stellte er eine kleine Feuerstelle fest. Offensichtlich hatten mehrere Jugendliche Papier in Brand gesetzt und sich dann aus dem Staub gemacht. Der Zeuge löschte das Feuer mit Wasser. Die Fahrradgarage wurde stark verraucht. Inwieweit ein Sachschaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden. (dz)

