In Tapfheim wird weiter kräftig gebaut

Plus Warum bei einer Maßnahme die Zeit besonders drängt

Von Helmut Bissinger

Es wird derzeit fleißig gebaut in Tapfheim. Hauptsächlich Straßen werden erneuert – im Hauptort wie in den Gemeindeteilen. Es könnte noch eine weitere Baumaßnahme dazukommen: Bürgermeister Karl Malz regte im Bau- und Umweltausschuss an, noch in diesem Jahr am „Pilzfeld“ in Oppertshofen eine Baustraße zu errichten, um dort dann 2021 neue Bauplätze auszuweisen. Das Interesse sei jedenfalls groß.

Malz berichtete im Ausschuss von drei Interessenten, die in Oppertshofen bauen wollten. Ihm schwebt die Schaffung von 13 neuen Bauplätzen in einem dritten Bauabschnitt am „ Pilzfeld “ vor. Dazu müsste das Wassernetz verändert werden. Die Voraussetzungen hierfür seien aber bereits vorhanden. Bis kommenden Sommer könnte die Erschließung abgeschlossen sein.



