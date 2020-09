05:13 Uhr

In Wemding sind trotz Corona weitere Märkte geplant

Plus Die Stadt Wemding möchte Handel und Gewerbe mit weiteren Märkten fördern. Auch Pläne für Weihnachtsmarkt.

Von Wolfgang Widemann

Um Handel und Gewerbe vor Ort in Corona-Zeiten zu stärken, will die Stadt Wemding in diesem Jahr noch zwei sonntägliche Märkte organisieren. Der eine soll am 11. Oktober stattfinden, der andere am 8. November (Martinimarkt). Das beschloss der Stadtrat einstimmig.

Märkte in Wemding sind mit verkaufsoffenem Sonntag verbunden

Die Kommune übernahm kürzlich eine gewisse Vorreiterrolle und ließ Anfang September einen ersten Markt zu. „Das war eine mutige Entscheidung“, blickte Bürgermeister Martin Drexler nun im Stadtrat zurück. Es sei zwar wegen der Auflagen ein großer Arbeitsaufwand gewesen, die Resonanz sei aber positiv gewesen: „Es war eine gute Stimmung.“ Nach derzeitigem Stand könne man weitere Märkte veranstalten, die mit einem verkaufsoffenen Sonntag der Geschäfte verbunden sind. Es werde erneut eine beschränkte Zahl an Ständen beziehungsweise Buden geben. Die Stadt habe bereits viele Anfragen von Händlern. Die beiden Märkte könnten jedoch nicht über den Marktplatz hinaus ausgeweitet werden.

Der Weihnachtsmarkt soll in Wemding stattfinden

Anders sieht es beim Weihnachtsmarkt aus. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt Drexler, diese Veranstaltung solle durchgeführt werden, freilich in abgeänderter Form. Auf dem Marktplatz würden wohl weniger Buden stehen, dafür aber möglicherweise weitere in den Gassen der Altstadt und im Stadtgraben.

