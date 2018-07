vor 20 Min.

In Wittesheim sind fast alle Leitungen tot

Bei Baggerarbeiten im Rahmen des Breitbandausbaus sind in Wittesheim Telefonkabel beschädigt worden. Nun sind in dem Dorf die meisten Leitungen tot.

Bei Bauarbeiten im Monheimer Stadtteil werden Kabel beschädigt. Deshalb haben die Einwohner derzeit keinen Telefonanschluss mehr. Das ist aber noch nicht alles

Von Wolfgang Widemann

Schon wieder hat in einem Ort in der Region eine Reihe von Menschen keinen Telefonanschluss mehr. Nachdem solche Fälle in Fünfstetten, Tapfheim und zuletzt Tagmersheim bekannt geworden waren, traf es nun die Bewohner des Monheimer Stadtteils Wittesheim. In manchen Gebäuden ist dort seit rund zwei Wochen die Leitung tot. Seit dem vorigen Wochenende funktioniert, so ist zu hören, in dem 200-Einwohner-Dorf gar kein Telefon mehr – und in den meisten Haushalten auch kein Internet.

„Man ist total von der Außenwelt abgeschnitten“, stellt eine Wittesheimerin frustriert fest. Dies gelte erst recht, weil in dem Juradorf auch nur an wenigen exponierten Stellen Handyempfang möglich ist.

Auslöser für das Telefon-Problem war dem Vernehmen nach ein Missgeschick bei Bauarbeiten. Derzeit baut die Telekom in Wittesheim das Breitbandnetz aus. Besser gesagt: Sie lässt ausbauen. Bei Baggerarbeiten durch eine Firma sollen gleich an zwei Stellen Telefonkabel beschädigt worden sein. Die Bemühungen, diese zu reparieren, erlebten am vorigen Samstag eine Rückschlag. Es regnete praktisch den ganzen Tag über. Fast 60 Liter Wasser fielen pro Quadratmeter – und überschwemmten auch die Baugruben. Die Feuchtigkeit soll bis zu den Kabeln vorgedrungen sein, deren Enden mit Plastiktüten ummantelt waren. Die Folgen beschreibt eine Betroffene so: „Jetzt funktioniert gar nichts mehr.“ Immer wieder tauchten Mitarbeiter unterschiedlicher Firmen im Ort auf, doch das Problem sei noch nicht behoben.

Bürgermeister Günther Pfefferer bestätigt diese Informationen. Die Stadt stehe in Kontakt mit der Telekom. Sowohl die Telefonanschlüsse als auch der Breitbandausbau seien deren Angelegenheit. Pfefferer bewertet den aktuellen Zustand im Stadtteil als „nicht erfreulich“. Und weiter: „Wir gehen davon aus, dass die Telekom den Schaden schnellstmöglich behebt.“

Die Telekom selbst teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, die Störung sei durch eine „Kabelschädigung“ entstanden. Das Kabel sei feucht geworden. „Eine Entstörung ist leider sehr aufwendig“, schreibt das Unternehmen. Mitarbeiter hätten den Fehler schon lokalisiert, „sind vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Instandsetzung“. Jedoch: „Ein Störungsende können wir momentan leider noch nicht mitteilen.“

Wenigstens können sich die Wittesheimer Bürger darauf freuen, in absehbarer Zeit elektronisch viel besser an die weite Welt angeschlossen zu sein. Eigentlich sollen die Bauarbeiten für das schnelle Internet bis Ende August beendet sein, berichtet Günther Pfefferer. Die Kommune bemühe sich zudem, den Empfang für Mobiltelefone in Wittesheim zu verbessern, so der Bürgermeister.

Themen Folgen