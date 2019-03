26.03.2019

In bester Champagnerlaune

„Die Fledermaus“ im Taschenformat: Fünf Künstler bringen Johann Strauss’ berühmtes Bühnenwerk auf die Bühne des Blumenhotels

Von Melanie Arzenheimer

Sie gilt als eine der beliebtesten Operetten des Komponisten Johann Strauss: „Die Fledermaus“ (eigentlich „Die Rache einer Fledermaus“). In den großen Opernhäusern von Wien bis New York ist sie ein viel gespielter Klassiker mit opulenter Kulisse und großem Besetzungsaufgebot. Nun aber gab es sie im Taschenformat: Nur vier Sänger und eine Pianistin brachten die köstlichsten musikalischen Häppchen der Operette auf die Bühne des Dehner-Blumenhotels in Rain. Ein Experiment, das absolut geglückt ist!

Die Gäste, die den Saal Donau betraten, begegneten zunächst einem aufgeregten Stubenmädchen. Die Madame gebe sich gerade dem Champagner hin, meinte die Hausangestellte. Der Herr habe außerdem gerade einen Termin beim Anwalt. Wegen Beleidigung einer Amtsperson.

Mit dieser dramaturgisch geschickten Einlage war das Publikum schon vor den ersten Klängen bereits mitten in der Handlung der Operette angekommen. Und dabei sollte es nicht bleiben: Die Geschehnisse, die Johann Strauss auf dem Maskenball des Grafen Orlofsky angesiedelt hat, spielten sich mitten im Saal, zwischen den Sitzreihen ab. Ebenso wurden drei Zuschauer auserkoren, aktiv mitzuwirken – als Iwan (der trinkfeste Diener des Grafen Orlofsky hatte die Aufgabe, die adeligen Gäste anzukündigen), als Ida (Schwester des Stubenmädchens Adele) und als Gefängniswärter Frosch. Alle anderen acht Rollen wurden von den vier Künstlern selbst übernommen, die es herrlich verstanden, eine prachtvoll-üppige Operette auf kleinem Raum in bester Champagnerlaune, aber nie albern in Szene zu setzen.

Den Gabriel von Eisenstein, der vor Antritt seiner Haftstrafe ohne das Wissen seiner Frau Rosalinde den Ball des Grafen Orlofsky besucht und damit auf eine List von Dr. Falke hereinfällt, gab Franz Garlik. Er ist zugleich für die Inszenierung verantwortlich. Und weil jeder Sänger zwei Rollen übernahm (was ein sehr schnelles Umziehen und Umschalten erforderte), glänzte er zudem auch als der lästige Alfred, Ex-Freund von Rosalinde von Eisenstein.

Die champagnerliebende Rosalinde mit der Schwäche für Tenöre (Frage ins Publikum: „Wie machen Sie das mit Ihren Liebhabern?“) verkörperte die Sopranistin Lauren Francis, die – in der Maskerade einer ungarischen Gräfin – mit der Arie „Klänge der Heimat“ für einen der Höhepunkte der Aufführung sorgte. Freilich nicht ohne augenzwinkernd einen kleinen Hinweis auf ihre walisische Herkunft einzubauen („Llanfairpwll-gwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch“). Sie übernahm zugleich den Part des Grafen Orlofsky, der übrigens von Strauss als Hosenrolle angelegt war.

Das muntere Stubenmädchen Adele und Dr. Blind (Advokat Eisenstens) wurden von der bezaubernden Sporanistin Anete Liepina gesungen und gespielt. Und den rachedurstigen Dr. Falke sowie den Gefängnisdirektor Frank gab Bariton Ben Maier mit viel Spielfreude. Als diese vier exzellenten Stimmen mitten im Publikum den Chorwalzer „Brüderlein und Schwesterlein“ anstimmten, war das auch so ein besonderer Moment in diesem ungewöhnlichen Operettenerlebnis.

Als Orchester fungierte Pianistin Corinna Söller. Und sie machte das so wunderbar, dass man nie das Gefühl bekam, Streicher und Co. würden dieser Operettenaufführung fehlen. Im Gegenteil: Diese kleine, feine Inszenierung war ein Genuss für alle, die eine lockere Atmosphäre bevorzugen und als Kenner der „Fledermaus“ mit all ihren schwungvollen Arien und Duetten die ein oder andere Zeile mitsingen (was die Protagonisten im Übrigen keinesfalls gestört hat). Am Schluss wurden Sänger und Pianistin mit reichlich Applaus bedacht und erst nach einer Zugabe entlassen.

Abgerundet wurde der Abend von einem Vier-Gänge-Menü, das zwischen den musikalischen „Portionen“ serviert wurde. Die Hotel-Küche komplettierte den Musikgenuss mit kulinarischen Kompositionen wie etwa mit Fichtennadeln geräuchertem Heilbutt-Filet auf Rotwein-Preiselbeer-Schalotten.

