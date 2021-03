In der Parkstadt ist viel geboten

Trotz der Einschränkungen durch Corona sind zahlreiche Aktionen geplant

Die Pandemie verlangt jedem Einzelnen einiges ab. Auch das Team des Mehrgenerationenhauses in Donauwörth stand und steht vor großen Herausforderungen. Wo doch das Hauptaugenmerk der dortigen Arbeit mit und am Menschen ist, sollte nun nur noch mit Abstand oder gar nicht mehr zusammen gearbeitet werden.

Kein direkter Austausch mit Ehrenamtlichen oder Besuchern, kein Basteln mit Kindern, keine Seniorengymnastik mehr. Nun, was tun? Das Team und auch viele Akteure des Mehrgenerationenhauses (MGH) in der Donauwörther Parkstadt waren flexibel und wollten sich trotz allem nicht entmutigen lassen. So konnte vieles digitalisiert und auf Distanz organisiert werden. „Hier fließt ein herzliches Dankeschön an alle, die trotz der schwierigen Situation für und mit dem MGH gearbeitet haben und nicht an Flexibilität gespart haben“, so die Organisatoren der Einrichtung.

So bietet das MGH derzeit beispielsweise Yoga und Qi Gong online, eine Schenkwoche auf Distanz war sehr gefragt, das Bastelmaterial gibt es „to go“, eine Einkaufshilfe wurde ins Leben gerufen, Kochvideos finden die Interessenten online, auch einen Kinderflohmarkt gab es im letzten Sommer mit Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Ferner im Programm: Einen Tag der Nachbarn in einem anderen Rahmen als gewohnt (mit Livemusik von Stefano Messina) gab es ebenfalls sowie ein „Outdoor Ferienprogramm“ mit Schnitzeljagd, Nachtwanderung, Lesepicknick und, und, und.

Die Arbeit geht kontinuierlich weiter. Bücher gibt es zu leihen, Rätsel zu lösen, Lösungsworte einzureichen (mit Belohnung), einen Motivationskalender, Fotowettbewerb und weitere Aktionen werden geboten. „Das Team arbeitet immer daran, abwechslungsreich und interessant zu bleiben wie etwa mit einer kleinen Frühjahrsausstellung im April an den Fenstern der Gruppenräume, mit Fotografien des Donauwörther Hobbyfotografen Stephanus Kostwald“, erklärt das Team des MGH. Außerdem werde es im Mai einen „Mädelsflohmarkt“ der anderen Art geben. (dz)

findet man auf der Internetseite des MGH unter www.mehrgenerationenhaus- donauwoerth.de.